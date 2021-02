Líder del sindicato cañero de Bella Unión apoya al gobierno y está contra derogación de la LUC

UTAA es parte indisoluble de la historia de Bella Unión y del complejo sucroalcoholero de Ancap. Fundada hace 60 años, sus principales dirigentes estuvieron vinculados en forma directa a la prédica de Raúl Sendic Antonaccio y en el nacimiento del Movimiento de Liberación-Tupamaros y el Movimiento por la Tierra.

En entrevista con Artigas Noticias, Pintado señaló que ha habido un distanciamiento con la izquierda y en particular con el PIT-CNT del que forman parte.

"Cuando nosotros más precisamos, con el tema del cierre de Green Frozen, de Calvinor, Frutos del Norte, cuando se nos cerraba la industria, la central nos dio vuelta la espalda y quedó un pueblo devastado", dijo.

Por eso, dice el dirigente, no se de acuerdo con la central obrera en cuanto a la voluntad de juntar firmas para ir a referendum contra le ley. Como se sabe, el PIT-CNT y el movimiento social coinciden en la necesidad de derogar unos artículos de la ley. En principio eran 116 pero luego en el proceso de discusión de sumaron algunos más hasta llegar a 135.

Pintado dijo que UTAA está movilizado para convencer a los trabajadores para que no firmen.

"Hoy dependemos solamente de la caña de azúcar", afirmó. "Muchos trabajadores de Artigas van a hacer la colecta, la zafra de caña. A mí el palo no me interesa, lo que me interesa es que la gente esté informada, porque de los 135 artículos que hay me parece que el que firma, mucho no los estudió".

Pintado dijo que milita en política desde los 15 años "para un partido que no quiero ni nombrar".

"Durante muchos años vivimos confundidos. No cuesta nada decir la verdad y ser honestos. El cambiarnos de acera no significa empeorar, significa ver las cosas con otra visualización. Antes no lo hacíamos, estábamos en un partido que era más radical, éramos un movimiento joven pesado en el sur del país, y las cosas cambian", agregó el dirigente de UTAA.

Señaló que las cosas "cambian a medida que vas viendo la mentira", que definió como: "los hermanitos, los parientes, el gran ingenio que yo digo que es un comité de base". "Entonces votamos el cambio, que no sea así. No queremos más que nos sigan sacando cosas de nuestro país del Estado. Queremos que las cosas se cumplan", afirmó.

"Dentro de un sindicato como el que estoy yo, que (fue) totalmente de izquierda durante muchos años y tiene una historia muy pesada, no me interesa que me apunten, me digan esto y lo otro, que me amenacen, porque me lo han hecho a mí y a mi familia", agregó.

Para Pintado hay que "tener un pueblo productivo", que en Bella Unión "no solo se plante caña", que "se planten otras cosas, que vengan otros proyectos".

El dirigente dijo que el Frente Amplio tuvo todo para gobernar durante quince años.

No obstante, agregó, "ahora entonces vamos a dejar espacio a otra gente que sí tiene ganas, que a pesar de todo el tema de la pandemia viene cinchando, viene trabajando, viene alimentando al pueblo, eso es importante".

"El cambio lo dimos desde adentro y el trabajador, el peludo como lo llamamos, está dando un cambio, y lo demostramos en las urnas. Y vamos a seguir trabajando para que siga ese cambio y para que se apoye al gobierno, no que le den un palo al gobierno", concluyó.