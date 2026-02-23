Oddone en el Senado sobre acuerdo Mercosur-Unión Europea: "es un antes y un después para Uruguay"

El ministro de Economía Gabriel Oddone y el canciller Mario Lubetkin, junto a varias autoridades de ambas carteras, explicaron este lunes en la comisión especial del Senado el acuerdo de comercio firmado en enero entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

En conferencia de prensa Oddone destacó los beneficios generales que tendrá para Uruguay este acuerdo, y aseguró: “Es positivo para el país en el balance neto, lo que sí es cierto es que hay sectores que tienen que ser atendidos para gestionar su transición y en eso hay amplio conocimiento y amplios estudios”.

“El acuerdo va a ser, cuando lo miremos en 15 años, un antes y un después para Uruguay si esto prospera de parte de los otros socios que tienen que aprobarlo”, concluyó.

Por su parte, el canciller Lubetkin destacó el acuerdo que hay entre los partidos políticos para votar el proyecto de ley que ratifica el convenio entre el Mercosur y la UE, y adelantó que si todo transcurre como está previsto se aprobaría el miércoles en el Senado y el jueves en Diputados.