El ministro de Economía Gabriel Oddone y el canciller Mario Lubetkin, junto a varias autoridades de ambas carteras, explicaron este lunes en la comisión especial del Senado el acuerdo de comercio firmado en enero entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).
Oddone en el Senado sobre acuerdo Mercosur-Unión Europea: "es un antes y un después para Uruguay"
El ministro de Economía Oddone y el canciller Lubetkin explicaron en la comisión especial del Senado el proyecto de ley para aprobar el acuerdo comercial firmado entre el Mercosur y la Unión Europea.
En conferencia de prensa Oddone destacó los beneficios generales que tendrá para Uruguay este acuerdo, y aseguró: “Es positivo para el país en el balance neto, lo que sí es cierto es que hay sectores que tienen que ser atendidos para gestionar su transición y en eso hay amplio conocimiento y amplios estudios”.
“El acuerdo va a ser, cuando lo miremos en 15 años, un antes y un después para Uruguay si esto prospera de parte de los otros socios que tienen que aprobarlo”, concluyó.
Canciller Lubetkin y ministro Oddone explican en el Parlamento proyecto de ley sobre acuerdo Mercosur-UE
Por su parte, el canciller Lubetkin destacó el acuerdo que hay entre los partidos políticos para votar el proyecto de ley que ratifica el convenio entre el Mercosur y la UE, y adelantó que si todo transcurre como está previsto se aprobaría el miércoles en el Senado y el jueves en Diputados.
Dejá tu comentario