RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROCEDIMIENTO EN PIEDRAS BLANCAS

Atraparon a uno de los jóvenes de 18 años que fugó del Inisa en enero

Fue en un procedimiento policial que derivó en una trifulca con los familiares del requerido.

centro-inisa-etti-fuga-bulevar-artigas-y-cufre-

Un joven de 18 años, prófugo desde enero tras escapar de un centro del Inisa en enero. Antes de fugarse, cumplía medidas socioeducativas por rapiña.

La detención se produjo luego de una trifulca en la calle pasaje Lira, en Piedras Blancas. Hubo enfrentamientos entre familiares y la Policía, que resultaron en daños materiales.

La Dirección de Hechos Complejos estaba haciendo tareas de vigilancia y de inteligencia para dar con uno de los tres fugados del Inisa, el 25 de enero.

Ministerio del Interior
Seguí leyendo

Operación Famur: 10 detenidos y la incautación de granadas, armas de fuego y más de 600 municiones

Ese día, un menor de 17 años y dos mayores de 18 años, recluidos por homicidios y rapiña, se dieron a la fuga.

El centro del que se fugaron es de un perfil de alto riesgo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2025991972255617236&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES

Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos video
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario