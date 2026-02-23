Un joven de 18 años, prófugo desde enero tras escapar de un centro del Inisa en enero. Antes de fugarse, cumplía medidas socioeducativas por rapiña.
Atraparon a uno de los jóvenes de 18 años que fugó del Inisa en enero
Fue en un procedimiento policial que derivó en una trifulca con los familiares del requerido.
La detención se produjo luego de una trifulca en la calle pasaje Lira, en Piedras Blancas. Hubo enfrentamientos entre familiares y la Policía, que resultaron en daños materiales.
La Dirección de Hechos Complejos estaba haciendo tareas de vigilancia y de inteligencia para dar con uno de los tres fugados del Inisa, el 25 de enero.
Ese día, un menor de 17 años y dos mayores de 18 años, recluidos por homicidios y rapiña, se dieron a la fuga.
El centro del que se fugaron es de un perfil de alto riesgo.
