Una adolescente fue condenada por amenazas en centro educativo de Montevideo, informó la Fiscalía este miércoles.
Libertad asistida para una adolescente por amenazas en centro educativo de Montevideo
Un nuevo caso de judicialización por amenazas en liceos y UTU en la capital del país. Inisa estará a cargo de las medidas contra la adolescente.
La menor realizó "inscripciones intimidatorias" por lo que fue responsabilizada de un delito de amenazas con circunstancias agravantes especiales.
Por esto, deberá cumplir un régimen de libertad asistida, que estará a cargo del Inisa, por tres meses.
