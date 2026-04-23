Otro adolescente condenado por amenazas: deberá pedir disculpas y pasar por salones de su institución a explicar lo ocurrido

La Justicia condenó a un tercer adolescente en Montevideo por hacer amenazas que derivaron en la interrupción de las clases en su centro educativo. Deberá cumplir tres meses de libertad asistida, además de reparar el daño pidiendo disculpas.

Como parte de ese último punto, se acordó su concurrencia a los salones para explicar lo sucedido y las consecuencias que ello le generó, informó la Fiscalía en una comunicación oficial. La investigación del caso estuvo a cargo de la Fiscalía de Adolescentes de 3.° turno.

La condena judicial fue por un delito de amenazas con circunstancias agravantes especiales, por haber realizado inscripciones intimidatorias en un centro educativo de Montevideo.

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La libertad asistida estará a cargo del Inisa o de una ONG que se considere más adecuada a su perfil.

Otros dos adolescentes condenados

El martes había sido condenado otro adolescente de un centro educativo en Montevideo por haber escrito “mañana tiroteo” en un baño de la institución.

El menor se encuentra con libertad asistida por el delito de amenazas con circunstancias agravantes especiales, por haber realizado inscripciones intimidatorias.

Y el viernes un adolescente de 15 años fue condenado por haber amenazado en la UTU de Colón. En ese caso, llamó al centro educativo indicando que había colocado una bomba en el baño.

El menor fue identificado y llevado ante la Justicia, donde resultó condenado a seis meses de libertad asistida por una infracción grave de violencia privada.