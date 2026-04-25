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CERRO LARGO

Un adolescente de 15 años fue condenado por amenazas de violencia en una institución educativa de Melo

la Policía de Cerro Largo y de la Fiscalía de Melo de 1º turno permitió recolectar las pruebas y realizar las pericias tecnológicas para identificar a los responsables de las amenazas.

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Un adolescente de 15 años fue condenado por amenazas de violencia en un centro educativo en la ciudad de Melo, en Cerro Largo.

El trabajo conjunto del Área de Investigaciones I de la Jefatura de Policía de Cerro Largo y de la Fiscalía de Melo de 1º turno permitió recolectar las pruebas y realizar las pericias tecnológicas para identificar a los responsables de las amenazas.

La Justicia dispuso que el adolescente de 15 años sea condenado por un delito de violencia privada y como medida socioeducativa se determinó el cumplimiento de cuatro meses de libertad a prueba con estrictas medidas de cumplimiento.

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"Con esta resolución, la Jefatura de Policía de Cerro Largo reafirma su compromiso con la seguridad en el ámbito estudiantil y exhorta a los adultos responsables a supervisar el entorno digital de los menores, recordando que este tipo de conductas, independientemente de su voluntad o intención, conllevan intervenciones policiales y por consiguiente al Poder Judicial", se informó.

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