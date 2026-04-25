Un adolescente de 15 años fue condenado por amenazas de violencia en una institución educativa de Melo

Un adolescente de 15 años fue condenado por amenazas de violencia en un centro educativo en la ciudad de Melo, en Cerro Largo.

El trabajo conjunto del Área de Investigaciones I de la Jefatura de Policía de Cerro Largo y de la Fiscalía de Melo de 1º turno permitió recolectar las pruebas y realizar las pericias tecnológicas para identificar a los responsables de las amenazas.

La Justicia dispuso que el adolescente de 15 años sea condenado por un delito de violencia privada y como medida socioeducativa se determinó el cumplimiento de cuatro meses de libertad a prueba con estrictas medidas de cumplimiento.

"Con esta resolución, la Jefatura de Policía de Cerro Largo reafirma su compromiso con la seguridad en el ámbito estudiantil y exhorta a los adultos responsables a supervisar el entorno digital de los menores, recordando que este tipo de conductas, independientemente de su voluntad o intención, conllevan intervenciones policiales y por consiguiente al Poder Judicial", se informó.

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