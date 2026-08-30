RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRANSPORTE DE MONTEVIDEO

Usuarios denuncian en Defensoría del Vecino que taxis cobran costo adicional a personas con discapacidad

"Una persona en situación de discapacidad tiene que pagar, incluso, según algunas de las denuncias, más de 600 pesos de base", señalan desde Defensoría del Vecino.

taxis-inclusivos

La Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo recibió una serie de denuncias por el cobro de una tarifa adicional a aquellos usuarios con discapacidades que hacen uso de taxis accesibles.

El titular de la Defensoría, Daniel Arbulo, destacó que hay 25 taxis accesibles en Montevideo, aunque aseguró que se necesitan "muchos más". "Pero el problema es que efectivamente, a diferencia de los mismos vehículos cuando una persona no está en silla de rueda y tiene movilidad y autonomía, la persona que está en silla de ruedas sí tiene que pagar el traslado desde el taxi en el lugar en que lo llamó hasta su casa. Eso hace que de alguna manera se vulnere nuevamente el derecho de la persona y se las discrimine", dijo.

"Una persona en situación de discapacidad tiene que pagar, incluso, según algunas de las denuncias, más de 600 pesos de base", aseguró. "Lo que hicimos fue, en función de estas denuncias, que son varias, y de varias entrevistas a personas en situación de discapacidad, es presentar una recomendación a la Intendencia de Montevideo que tiene por lo menos tres aspectos".

dispararon desde un auto hacia una casa y dejaron cinco heridos que fueron derivados al pasteur
Seguí leyendo

Dispararon desde un auto hacia una casa y dejaron cinco heridos que fueron derivados al Pasteur

Estos son la necesidad de que se asuma que se incumple la norma en este sentido. "Los taxis, todos los taxis, tienen que llegar con 0 ficha y la bandera se baja, como todos la conocemos, según la norma, en el momento que la persona sube al taxi". Lo otro, que es necesario que haya más vehículos accesibles en la ciudad. "Otra línea que planteamos a la Intendencia, es la posibilidad de que las aplicaciones también puedan tener algún beneficio en aquellos vehículos que son accesibles", dijo.

Ivonne, una usuaria con discapacidad, denunció el cobro extra y además aseguró que los taxis accesibles presentan complejidades al momento de utilizarse, por las medidas que tienen los vehículos.

"En primer lugar, los taxis no sirven. Desde un principio, el año pasado dijimos que no sirven. Los compañeros no pueden usar los taxis. Hay muchos chicos que viven encerrados, no pueden salir, ni siquiera a un cumpleaños porque los taxis no sirven, no tienen las medidas", enfatizó Ivonne.

"Se saltearon las normas de UNIT porque las camionetas no tienen las medidas justas. Aparte están llegando cobrando fichas que la gente no puede pagar", añadió.

Temas de la nota

Lo más visto

video
BARRIO PEÑAROL

La Policía los vio cargando armas largas a una camioneta y se entregaron tras atrincherarse "por la fuerza" en una casa
BARRIO PUESTA DEL SOL

Recibieron una vivienda este sábado y tras 40 años de relación, Félix le pidió matrimonio a Mari
AGRESIÓN REGISTRADA EN VIDEO

Subieron cuatro y pagaron dos, el chofer del ómnibus les pidió que abonaran el boleto y lo agredieron
MONTEVIDEO

Hay cinco detenidos y cuatro policías lesionados tras el clásico; hinchas escondieron pirotecnia en "pieza ciega" del estadio
TRAS LA MUERTE DEL MÚSICO

El homenaje de Peñarol a Rada en el Campeón del Siglo: banderas, candombe, fotos y su familia en la cancha

Te puede interesar

Crédito: capturas de video de redes de latardeestuyauy y ultima_info.  video
MONTEVIDEO

Hay cinco detenidos y cuatro policías lesionados tras el clásico; hinchas escondieron pirotecnia en "pieza ciega" del estadio
Dispararon desde un auto hacia una casa y dejaron cinco heridos que fueron derivados al Pasteur
VILLA ESPAÑOLA

Dispararon desde un auto hacia una casa y dejaron cinco heridos que fueron derivados al Pasteur
Nacional le ganó a Peñarol: el tricolor dirigido por Carreño se llevó el clásico del Clausura en el Campeón del Siglo
1 A 0

Nacional le ganó a Peñarol: el tricolor dirigido por Carreño se llevó el clásico del Clausura en el Campeón del Siglo

Dejá tu comentario