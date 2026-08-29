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AUDIENCIA JUDICIAL EN PANDO

Fue imputado por encubrimiento el tercer detenido por el asalto al Banco República de Pando

El tercer detenido por el robo al Banco República de Pando fue imputado este sábado de noche por un delito de encubrimiento, y deberá cumplir prisión preventiva mientras sigue la investigación.

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El tercer detenido por el robo al Banco República de Pando, ocurrido el lunes 24, fue imputado este sábado de noche en audiencia judicial por un delito de encubrimiento, informó Fiscalía.

Como medida cautelar deberá cumplir prisión preventiva por 90 días mientras sigue la investigación. La audiencia se realizó en la Fiscalía Departamental de Pando de 3er. Turno.

El viernes ya había sido imputado otro delincuente por asociación para delinquir y rapiña, entre otros delitos. En este caso con una participación directa en el robo al banco. Se dispuso prisión preventiva por 180 días mientras sigue la investigación.

Ministerio del Interior
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Otro hombre fue imputado por tráfico interno de armas, con una medida cautelar de arresto domiciliario total con tobillera electrónica por 180 días. En este caso no se probó la participación directa en el robo de casi 420.000 dólares.

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