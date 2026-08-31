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Vandalizaron por segunda vez en dos semanas el cajero de 18 de Mayo: se llevaron pantalla y bandeja, y hay un detenido

Delincuentes ingresaron durante la madrugada y se llevaron la pantalla y la bandeja del equipo. Vecinos de 18 de Mayo reclaman la pronta reinstalación del servicio.

Hay un detenido y un prófugo.

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Dos personas ingresaron durante la madrugada y dañaron el cajero, que ya había sido atacado el 17 de agosto. Hay un detenido y los objetos fueron recuperados.

Un cajero automático del BROU ubicado en el centro de 18 de Mayo, Canelones, fue vandalizado por segunda vez en dos semanas. En esta oportunidad, dos personas ingresaron durante la madrugada y se llevaron la pantalla y la bandeja.

El ataque ocurrió cerca de la 1:00 de este lunes. El cajero no tenía dinero disponible, luego de que delincuentes intentaran robar la plata el pasado 17 de agosto.

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A partir de las imágenes de las cámaras de videovigilancia, la Policía logró detener a uno de los sospechosos. Se trata de un hombre de 33 años con antecedentes penales. El otro involucrado permanece prófugo.

Los objetos robados fueron abandonados cerca del lugar y recuperados por la Policía.

Vecinos de 18 de Mayo reclaman la pronta reinstalación del servicio. Gabriela, una de las residentes, expresó su preocupación: “Lo usamos siempre y se necesita mucho acá”. También pidió mayor iluminación en la zona.

El alcalde de 18 de Mayo, Juan Cervini, confirmó que ya comenzaron las gestiones con el directorio del BROU para agilizar la reinstalación del cajero. “Tanto costó obtenerlo y es tan útil para nuestra ciudad”, señaló.

La ciudad tiene más de 30.000 habitantes y este es el único cajero cercano para muchos vecinos, que deben trasladarse hasta Progreso o Las Piedras para acceder a otros servicios.

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