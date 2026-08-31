Canal 10 definió estreno de Gran Hermano Uruguay: domingo 20 de setiembre

Canal 10 anunció la fecha de estreno de Gran Hermano Uruguay para el domingo 20 de setiembre con la primera temporada del reality más famoso del mundo, en la que participarán 21 uruguayos seleccionados en todo el país, y que tendrá una impactante escenografía que demanda gran trabajo de producción nacional.

Gran Hermano Uruguay irá luego de la edición central de Subrayado y el estreno del 20 de setiembre está programado para las 21:15 horas con la conducción de Eduardo “Colo” Gianarelli.

El proceso de selección de los 21 participantes se realizó en reserva durante estos meses, que comenzó en febrero con una amplia convocatoria y que reunió a postulantes de distintas partes del país. Ese trabajo para definir a los uruguayos que entrarán a la casa de Gran Hermano, en la primera edición hecha en la televisión nacional, se hizo con un exhaustivo proceso de evaluación, que incluyó pruebas médicas y psicológicas a cada uno de los preseleccionados.

Como ya fue anunciado, la primera edición de Gran Hermano Uruguay será conducida por Eduardo “Colo” Gianarelli, quien estará al frente de las galas y acompañará al público a lo largo de esta nueva experiencia televisiva.

Formato con historia mundial

El acuerdo para Gran Hermano Uruguay fue negociado por Canal 10 con Banijay Rights, la división global de distribución del grupo de medios y entretenimiento Banijay Entertainment.

Al sumarse a una de las franquicias de reality televisivo más icónicas y exitosas del mundo, Gran Hermano Uruguay se convertirá en la 71.ª adaptación del formato.

Gran Hermano llegó por primera vez a las pantallas hace 27 años y continúa vigente a nivel internacional, con ediciones en Estados Unidos e Italia desde el año 2000, además de exitosas versiones en el prime time de Latinoamérica, Reino Unido, Australia y Alemania, y siete adaptaciones locales en distintos idiomas en India.

Ahora, por primera vez, el fenómeno llega a Uruguay.