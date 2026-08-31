¿Cómo será la casa de Gran Hermano Uruguay?

La casa donde convivirán los 21 participantes de la primera edición de Gran Hermano Uruguay fue diseñada para transmitir identidad propia y cuenta con trabajo de más de 150 profesionales para garantizar el desarrollo del juego y para que el público pueda ver todo lo que ocurre en la competencia.

Las galas de Gran Hermano Uruguay serán en los estudios de Canal 10 y contarán con una escenografía diseñada especialmente para acompañar la magnitud del estreno.

La puesta en escena, actualmente en construcción, contará con casi 400 metros cuadrados y una parrilla de iluminación equipada con más de 100 luces, que permitirán crear distintos climas y acompañar cada uno de los momentos de las galas.

Una casa uruguaya

Con unos 2.800 metros cuadrados cubiertos y 400 metros cuadrados de exteriores, la casa estará preparada para convertirse en el escenario de los próximos meses de convivencia, estrategias, alianzas, desafíos y sorpresas.

En el exterior, habrá un espacio especialmente destinado al fuego, un elemento profundamente ligado a las costumbres uruguayas y que será punto de encuentro para los 21 participantes.

El interior contará con dos dormitorios, un living, un baño, un streaming room y un SUM, donde tendrán lugar distintos desafíos de la competencia y funcionará también el espacio destinado a las compras.

También estará reacondicionado uno de los lugares más emblemáticos del formato: el confesionario, donde cada participante podrá hablar directamente con Gran Hermano.

La casa contará con una piscina climatizada y una piscina exterior con playa, ampliando los espacios de convivencia y ofreciendo nuevos escenarios para el desarrollo del juego.

Transmisión las 24 horas

Para seguir cada movimiento, conversación y estrategia, la casa contará con aproximadamente 67 cámaras, que permitirán registrar el minuto a minuto de la convivencia.

Cerca de 150 técnicos trabajarán en forma permanente para hacer posible las 24 horas de transmisión, garantizando el funcionamiento de toda la operación y que cada momento de la casa pueda llegar a la audiencia.

Para llegar a tiempo al estreno, los equipos trabajan todo el día en la puesta a punto de los espacios, en una adaptación que se ejecutará en tiempo récord antes de que las puertas se abran.