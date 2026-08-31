La casa donde convivirán los 21 participantes de la primera edición de Gran Hermano Uruguay fue diseñada para transmitir identidad propia y cuenta con trabajo de más de 150 profesionales para garantizar el desarrollo del juego y para que el público pueda ver todo lo que ocurre en la competencia.
¿Cómo será la casa de Gran Hermano Uruguay?
Lo que tendrá de especial la casa de la primera edición uruguaya de GH y dónde se harán las galas de debate, con familiares y público en general.
Las galas de Gran Hermano Uruguay serán en los estudios de Canal 10 y contarán con una escenografía diseñada especialmente para acompañar la magnitud del estreno.
La puesta en escena, actualmente en construcción, contará con casi 400 metros cuadrados y una parrilla de iluminación equipada con más de 100 luces, que permitirán crear distintos climas y acompañar cada uno de los momentos de las galas.
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Una casa uruguaya
Con unos 2.800 metros cuadrados cubiertos y 400 metros cuadrados de exteriores, la casa estará preparada para convertirse en el escenario de los próximos meses de convivencia, estrategias, alianzas, desafíos y sorpresas.
En el exterior, habrá un espacio especialmente destinado al fuego, un elemento profundamente ligado a las costumbres uruguayas y que será punto de encuentro para los 21 participantes.
El interior contará con dos dormitorios, un living, un baño, un streaming room y un SUM, donde tendrán lugar distintos desafíos de la competencia y funcionará también el espacio destinado a las compras.
También estará reacondicionado uno de los lugares más emblemáticos del formato: el confesionario, donde cada participante podrá hablar directamente con Gran Hermano.
La casa contará con una piscina climatizada y una piscina exterior con playa, ampliando los espacios de convivencia y ofreciendo nuevos escenarios para el desarrollo del juego.
Transmisión las 24 horas
Para seguir cada movimiento, conversación y estrategia, la casa contará con aproximadamente 67 cámaras, que permitirán registrar el minuto a minuto de la convivencia.
Cerca de 150 técnicos trabajarán en forma permanente para hacer posible las 24 horas de transmisión, garantizando el funcionamiento de toda la operación y que cada momento de la casa pueda llegar a la audiencia.
Para llegar a tiempo al estreno, los equipos trabajan todo el día en la puesta a punto de los espacios, en una adaptación que se ejecutará en tiempo récord antes de que las puertas se abran.
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