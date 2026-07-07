León XIV en Uruguay: preparan visita del papa al país, con su presencia en tres departamentos en noviembre

La iglesia católica prepara la visita del papa León XIV a Uruguay. Está previsto que el sumo pontífice esté en el país durante el 6, 7 y 8 de noviembre, informaron fuentes a Subrayado.

Los detalles todavía se están ultimando, pero los departamentos en los que se evalúa que se podrá ver al papa son Florida, Paysandú y Montevideo, con una misa en el estadio Centenario.

El Obelisco de Paysandú es uno de los puntos en los que se evalúa una misa del papa León XIV el sábado 7 de noviembre por la mañana, durante su visita a Uruguay. Ese mismo día, por la noche, está prevista la misa en el estadio Centenario en Montevideo. El domingo 8, se realizaría en Florida por las festividades de la Virgen de Los Treinta y Tres.

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El jueves pasado una comitiva visitó la ciudad de Paysandú, para evaluar los lugares posibles para la misa del papa, en caso de que la zona del Obelisco esté afectada por crecientes. Otro lugar posible es donde está el monumento a la Bandera.

También se evaluó el anfiteatro del Río Uruguay, pero se descartó por obras. Otro punto que se descartó fue el estadio Artigas, con capacidad para entre 40 mil y 50 mil personas, pero puede no dar abasto si vienen visitantes desde Argentina.

La semana pasada hubo una reunión a nivel de Cancillería.

El Obelisco de Paysandú es uno de los puntos en los que se evalúa una misa del papa León XIV el sábado 7 de noviembre por la mañana, durante su visita a Uruguay. Ese mismo día, por la noche, está prevista la misa en el estadio Centenario en Montevideo. pic.twitter.com/oQb1xAAWi7 — Subrayado (@Subrayado) July 7, 2026

"La eventual visita del papa León será motivo de profunda alegría para la Iglesia y para todo el pueblo uruguayo. Permanecemos expectantes y agradecidos ante esta posibilidad", había expresado la Conferencia Episcopal del Uruguay en mayo. "Todo indica (...) que en noviembre tendremos al papa entre nosotros", aseguró el cardenal Daniel Sturla en ese momento.

En octubre de 2025, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió con el papa León XIV en el Vaticano, durante una gira por Europa. En la reunión con el sumo pontífice, Orsi le transmitió la necesidad de que se conozca con más profundidad lo que ha sido la imagen de la Virgen de los 33 para los uruguayos en los 200 años de la Independencia. También dialogaron sobre la eutanasia.

Consultado por Subrayado sobre la visita del papa León XIV a Uruguay, Orsi dijo en octubre que al sumo pontífice "le gustaría".