El presidente Yamandú Orsi se reunió con el papa León XIV en el Vaticano

El papa León XIV recibe los obsequios del presidente Yamandú Orsi y su esposa Laura Alonsopérez. Foto: AFP Yamandú Orsi con el papa León XIV. Foto: AFP Yamandú Orsi con el papa León XIV. Foto: AFP Yamandú Orsi y su esposa Laura Alonsopérez con el papa León XIV. Foto: AFP

El presidente Yamandú Orsi se reunió este viernes con el papa León XIV en el Vaticano, en una visita de Estado a la que acudió en el marco de su visita a Roma, donde participó el jueves de la asamblea de la FAO, el organismo de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura.

Orsi estuvo acompañado de su esposa Laura Alonsopérez, del canciller Mario Lubetkin y del ministro de Ganadería Alfredo Fratti.

Papa-león-CIV-con-Orsi-y-esposa-AFP Yamandú Orsi y su esposa Laura Alonsopérez con el papa León XIV. Foto: AFP En la reunión, que tuvo un espacio para la conversación privada entre Orsi y el papa, estuvo presente también el escultor uruguayo Pablo Atchugarry, autor de la Paloma de la Paz que fue obsequiada por el presidente al papa León XIV y que está ubicada en un patio interno.

En la foto (arriba) se ve al papa con un álbum de fotos en la que está junto a la escultura. También tiene sobre la mesa un libro de Atchugarry y otros obsequios que llevó la delegación uruguaya, como un mate y una estatuilla de la Virgen.