El presidente Yamandú Orsi se reunió con el papa León XIV en el Vaticano

El presidente Yamandú Orsi se reunió este viernes con el papa León XIV en el Vaticano, en una visita de Estado a la que acudió en el marco de su visita a Roma, donde participó el jueves de la asamblea de la FAO, el organismo de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura.
En la reunión con el papa León XIV, el presidente Yamandú Orsi estuvo acompañado de su esposa, del canciller y del ministro de Ganadería.
Orsi estuvo acompañado de su esposa Laura Alonsopérez, del canciller Mario Lubetkin y del ministro de Ganadería Alfredo Fratti.
En la reunión, que tuvo un espacio para la conversación privada entre Orsi y el papa, estuvo presente también el escultor uruguayo Pablo Atchugarry, autor de la Paloma de la Paz que fue obsequiada por el presidente al papa León XIV y que está ubicada en un patio interno.
En la foto (arriba) se ve al papa con un álbum de fotos en la que está junto a la escultura. También tiene sobre la mesa un libro de Atchugarry y otros obsequios que llevó la delegación uruguaya, como un mate y una estatuilla de la Virgen.
