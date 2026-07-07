Un hombre fue asesinado y otro está grave luego de ser atacados a tiros en Colón

Foto: Subrayado. Plaza Cuauhtemoc en Colón donde fueron halladas las víctimas.

Un hombre fue asesinado y otro permanece internado en grave estado luego de sufrir un ataque a tiros en la madrugada en Colón. La Policía encontró a ambas víctimas sobre las 00:40 en Besnes e Irigoyen y Carlos Pacheco, en la plaza Cuauhtemoc.

Uno de los hombres ya estaba sin vida, con un disparo en el pecho, cerca de la axila, señala la información primaria.

El otro, recibió un disparo en el tórax con entrada y salida y otro en el brazo izquierdo. En primera instancia fue trasladado al Hospital Saint Bois y más tarde fue derivado al Hospital de Clínicas, supo Subrayado.

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Ninguno de los dos fue identificado y el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos avanza en la investigación para determinar las circunstancias y hallar a los responsables.

Los policías relevaron cámaras en el lugar y la Fiscalía dispuso que Policía Científica periciara la escena, donde no fueron hallados casquillos.