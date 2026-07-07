Un hombre de 62 años se encuentra en grave estado luego de ser atacado a tiros, a primera hora de la tarde de este martes, en Flor de Maroñas.
Un hombre de 62 años está grave tras ser atacado a tiros cuando caminaba con su esposa en Flor de Maroñas
Vecinos dijeron que escucharon disparos en ráfaga y en la calle quedaron tirados varios casquillos.
Según la información a la que accedió Subrayado, la víctima caminaba junto a su esposa por Ricardo Palma cuando, al llegar a la esquina de Pedro Sáenz de Zumarán, fue atacado de varios disparos.
El herido fue trasladado a la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo, donde ingresó en grave estado.
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Vecinos reportaron una ráfaga de disparos. En la escena fueron hallados varios casquillos que serán periciados por Policía Científica.
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