Un hombre de 62 años está grave tras ser atacado a tiros cuando caminaba con su esposa en Flor de Maroñas

El herido fue trasladado a la policlínica de Malinas. Foto: Subrayado.

Un hombre de 62 años se encuentra en grave estado luego de ser atacado a tiros, a primera hora de la tarde de este martes, en Flor de Maroñas.

Según la información a la que accedió Subrayado, la víctima caminaba junto a su esposa por Ricardo Palma cuando, al llegar a la esquina de Pedro Sáenz de Zumarán, fue atacado de varios disparos.

El herido fue trasladado a la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo, donde ingresó en grave estado.

Vecinos reportaron una ráfaga de disparos. En la escena fueron hallados varios casquillos que serán periciados por Policía Científica.