Son 19 los policías que se capacitarán para manejar tanquetas del Ejército: comandante describió los vehículos

El ministro del Interior, Carlos Negro , habló sobre la capacitación de policías para conducir tanquetas militares Condor.

"Son 19 funcionarios que calculamos que van a estar una suerte de 15 días recibiendo la capacitación", indicó el ministro. "Se dan circunstancias a lo largo de la gestión que hacen necesarias algunas medidas que de repente no estaban previstas, porque uno no puede calcular las roturas y vehículos que salen de circulación", agregó Negro y detalló que "hay tres vehículos blindados del Ministerio del Interior que van a estar en funcionamiento en dos meses, aproximadamente".

"Esas circunstancias junto con la demora de un par de meses que tuvo la nueva compra de vehículos blindados que hizo el Ministerio del Interior, nos encuentra en una coyuntura con escasez de estos vehículos para las operaciones que estamos realizando", señaló Negro.

"La capacitación consta de tres semanas. Va a ser una especialización en el manejo adecuado de los vehículos Condor. Van a realizar actividades de manejo seguro en horas diurnas y horas nocturnas. Los 19 efectivos de la Policía Nacional que integran la Dirección General de Operaciones Especiales, la Dirección Nacional Guardia Republicana y la Jefatura de Montevideo están capacitados en el manejo de otros vehículos blindados de similar porte. Lo que van a realizar ahora es una especialización técnica sobre este vehículo", explicó Jorge González, director general de Operaciones Especiales, y aclaró que "son policías especializados en el manejo de vehículos blindados".

El comandante de la división de Ejército II, Pablo González, señaló que los vehículos son "un prototipo alemán que se hizo para tareas policiales".

"Brinda una versatilidad muy particular, nosotros en misiones operativas de paz los hemos utilizado, y conocemos la facilidad que tiene para el manejo y las prestaciones que brinda", indicó el comandante.