Orsi debió pagar deuda con Primaria y revisar obras de su casa tras informe periodístico sobre posibles irregularidades

El presidente Yamandú Orsi comenzó a regularizar el domingo de noche la situación de sus dos casas familiares, luego que fuera avisado de un informe periodístico que reporta sobre impuestos impagos y reconocimiento de ampliaciones inmobiliarias.

El informe de radio Carve dio cuenta de irregularidades en la situación catastral y tributaria de dos inmuebles y trasladó la respuesta de asesores del presidente, que luego de recibir la consulta periodística, dijeron que el mismo domingo Orsi había hecho pagos por web de la deuda que tenía por el Impuesto de Primaria.

Orsi vive junto a su familia en Pine Park-Salinas, balneario de Canelones y tiene dos casas.

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Dos días antes de asumir la Presidencia, Orsi realizó una partición de bienes y su esposa, Laura Alonsopérez, quedó como única adjudicataria de la primera vivienda familiar, comprada en 2010, mientras que el presidente figura como copartiente.

La segunda casa, que antes alquilaba, fue comprada en octubre de 2024 por Orsi con dinero de una herencia familiar.

El informe de Carve, en base a documentación oficial, concluyó que en la segunda casas había una deuda de Impuesto de Primaria por 6.769 pesos.

Desde Presidencia dijeron a la emisora que el propio Orsi revisó anoche su cuenta en ese rubro y pagó todo lo que debía, que ascendía a unos 7.000 pesos, aseguraron.

En la otra casa, la comparación con lo declarado en Catastro y “las imágenes satelitales de Google Earth” demostraba “que entre 2018 y el 1º de marzo de 2019 se realizaron obras en el patio de la vivienda”, que según el informe “podrían corresponder a una piscina y a una barbacoa o a un área construida”.

La respuesta de Presidencia fue que “todas las obras fueron declaradas y pagado todo en el BPS”, pero reconocieron que “se está en trámites de actualización de planos en la Intendencia para eventual actualización en Catastro” y que Orsi “encargó a la arquitecta que revise y mañana (por hoy lunes 6 de julio) lo haga”.