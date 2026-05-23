"Todo indica (...) que en noviembre tendremos al papa entre nosotros", aseguró Sturla y dijo que aún resta la confirmación oficial

El cardenal Daniel Sturla fue consultado este sábado por la visita del papa León XIV a Uruguay. "Sí, todo indica que sí, pero oficialmente no tenemos la confirmación" que vendrá del Gobierno y de la Nunciatura Apostólica, la representación del Vaticano en el país. "Todo indica (...) que en noviembre tendremos al papa entre nosotros", aseguró.

Sturla recordó que el papa es el jefe de Estado del Vaticano y, como tal, la confirmación de su visita debe llegar al Gobierno, y que la Iglesia Católica por sí sola no lo puede determinar. En octubre del año pasado, Orsi mantuvo un encuentro en León XIV en Roma, oportunidad en la que el presidente invitó al papa a visitar Uruguay.

La visita de León XIV incluirá Montevideo y Florida, donde se encuentra el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la santa patrona de Uruguay. "Seguramente, depende de la cantidad de días que el papa venga vaya también a otro departamento del norte del país", detalló. Sturla dijo que "hay muchos" pedidos de visita al interior de los intendentes y se mostró complacido por las comunicaciones que mantiene con los jefes comunales. "Los intendentes se han movido mucho, la pena va a ser que muchos van a quedar decepcionados, porque el papa no va a poder recorrer todo el país", indicó.

Consultado sobre los lugares que visitará León XIV en Montevideo, Sturla dijo que "todavía está en la gatera, como el caballo pronto para salir". Varias comisiones de la Iglesia Católica uruguaya ya trabajan en preparar la llegada del papa. "Está todo incipientemente en marcha", aseguró. La visita del papa a Uruguay será en el marco de una gira por otros países de la región, como Perú, su segunda patria, por lo que habrá que esperar hasta que transcurra la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el domingo 7 de junio.

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