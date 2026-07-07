Convocan a un paro en las empresas públicas este miércoles por presupuesto y contra los recortes

Los sindicatos de las empresas públicas convocan a un paro de actividades este miércoles 8 de julio en reclamo de mayor presupuesto en la Rendición de Cuentas y en contra de lo que aseguran son recortes en la plantilla de funcionarios.

“Van más de 10 años de permanentes recortes”, dijo a Subrayado el dirigente del sindicato de El Correo Juan Acevedo.

Son 12 sindicatos que convocan a un paro que en algunos casos, como en UTE, OSE o El Correo, será de 24 horas, mientras que otros sindicatos paralizan actividades entre las 9 y las 13 horas.

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En este sentido reclaman más inversión pública “para que las cosas funcionen y haya desarrollo”.

También se plantea “el tema de las tercerizaciones, donde el Estado es el principal precarizador del trabajo con contratación de empresas que suministran personal”.

El paro será acompañado de una movilización que partirá a las 9:30 desde Torre Ejecutiva, en plaza Independencia, por 18 de Julio hasta el Ministerio de Economía, donde se hará el acto central.