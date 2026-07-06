Adolescente que sobrevivió al incendio de Piedras Blancas tiene 45% del cuerpo quemado; la familia pide ayuda

Se encuentra grave el adolescente de 15 años que sobrevivió al incendio ocurrido el sábado por la noche en una vivienda de Piedras Blancas, donde murieron tres mayores. Según informó un familiar a Subrayado este lunes, tiene el 45% del cuerpo quemado y permanece internado en el Hospital Pereira Rossell.

“Estamos orando para que salga ese niño de ahí”, expresó sobre el estado del adolescente.

Brian, sobrino de la pareja afectada y primo de las víctimas, señaló que todavía no se determinó el origen del incendio, aunque sospechan que pudo deberse a un problema eléctrico por la cantidad de cables quemados hallados en el lugar.

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“De momento no tenemos nada certero, creemos que fue un cortocircuito. (Hay) mucho cable quemado”, agregó.

Las pérdidas materiales fueron totales. La familia, dedicada a la tapicería, pide colaboración para reconstruir la vivienda y restablecer el suministro eléctrico. Además, indicó que varias viviendas ubicadas al fondo del predio quedaron sin energía tras los trabajos realizados por Bomberos.

Entre las necesidades más urgentes, piden una volqueta para retirar escombros y cables para recuperar la conexión eléctrica. También señalaron que realizaron reclamos ante UTE sin obtener respuesta hasta el momento.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 093 766 976.

Incendio fatal

El incendio ocurrió sobre las 21:35 del sábado en una vivienda de aproximadamente 50 metros cuadrados ubicada en la esquina de Dunant y Azotea de Lima. Según informó Bomberos, al lugar concurrieron efectivos tras un aviso de personas atrapadas.

Al ingresar a la vivienda, los bomberos encontraron al adolescente inconsciente y con signos de intoxicación grave por inhalación de humo. Luego de ser rescatado, fue trasladado de urgencia a la Policlínica Capitán Tula.

Dentro de la casa también fueron halladas sin vida tres personas: dos hombres de 47 y 25 años y una mujer de 44. De acuerdo con Bomberos, se encontraban en una habitación próxima al ingreso de la vivienda, donde realizaban tareas de tapicería.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno y del Departamento de Investigación de Siniestros de Bomberos.