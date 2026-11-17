El senador del Partido Nacional, Martín Lema , criticó la gestión de la basura por parte de la Intendencia de Montevideo. Afirmó que insistirán con la tercerización del servicio de recolección de residuos.

"La situación es caótica", aseguró Lema y denunció que "hay barrios completamente desbordados por la basura".

"En el año 2023, durante todo el año, hubo más de medio millón de reclamos de los vecinos por problemas de basura. Este año en tres meses se superó el medio millón de reclamos", detalló.

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Además, dijo que en el mapa que actualiza la Intendencia de Montevideo hay barrios en los que "hace más de seis días no pasa el camión recolector".

"Hoy Montevideo necesita un cambio tajante en el modelo de recolección", aseguró.

Desde el sindicato también ha preocupación al respecto, afirmó la secretaria general de Adeom, Silvia Tejera. "Lo venimos denunciando desde hace unas cuantas semanas la situación que están teniendo los camiones", dijo.

"En esta fecha la gente empieza a volcar en el contenedor cosas que no deberían de ir, como poda, escombros y demás, porque se empieza el arreglar la casa para la fiesta. Esto lleva a que los camiones se rompen, por tener dentro de los contenedores materiales que no deberían", sostuvo y afirmó que también se nota "el faltante de personal" cuando se ve el efecto de que los municipales no hagan horas extras.

CONFLICTO POR GUARDAVIDAS

El sindicato de municipales de la Intendencia de Montevideo está en preconflicto por reclamos que han tenido a lo largo del año respecto a la situación de los guardavidas, sostuvo la secretaria general.

"Se había conformado una comisión de Trabajo que funcionó desde julio hasta la fecha en la que la Intendencia se comprometió a llegar al 15 de noviembre con determinadas situaciones. Llegamos al 15 de noviembre, como cada año, por lo menos en los últimos 15 años, sin las condiciones de las casillas, sin el personal adecuado, sin regularización de salarios adeudados hacia los compañeros y compañeras", detalló.

Hay, en principio, plazo hasta el viernes para que la Intendencia de respuestas o habrá otras medidas, afirman desde el sindicato.