Falleció a los 46 años Sergio Muñiz exalcalde de La Paloma. Estuvo al frente del municipio rochense entre 2021 y 2025, en un período marcado por la pandemia de covid-19.

Había asumido en agosto de 2021, tras el fallecimiento repentino de Alcides Perdomo, con quien había trabajado y militado políticamente desde 2010.

Su historia personal fue muy conocida. A los 23 años, sufrió un accidente en una playa de Tenerife, en España, que le provocó una lesión medular y lo dejó cuadripléjico. Desarrolló una empresa de audio y producción de eventos y, en 2016, ingresó por concurso como funcionario administrativo del Centro Universitario Regional del Este (CURE). También se recibió de técnico prevencionista en seguridad y salud laboral.

Seguí leyendo "Tormentas y lluvias van a afectar todo el territorio", anunció Nubel Cisneros, pero destacó que las temperaturas no van a bajar

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, lo despidió en redes sociales, con un mensaje acompañado de imágenes. Lo recordó como “un guerrero de la política y de la vida, un resiliente por excelencia”.

Destacó que dedicó sus energías al trabajo por su comunidad, e hizo llegar sus respetos a su fuerza política y a su familia.