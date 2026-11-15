Incautaron más de 400 aves, lagartos, tortugas y especies exóticas de contrabando, en Piedras Blancas

La Brigada Departamental de Seguridad Rural incautó este domingo unas 400 aves de distintas especies y diversos animales de contrabando en un procedimiento realizado en avenida José Belloni y Domingo Arena.

El procedimiento se inició a partir de tareas de inteligencia y controles vehiculares realizados por personal de dicha brigada.

En ese contexto detuvieron un camión marca Mercedes Benz, conducido por un hombre de 50 años, que transportaba aves exóticas y autóctonas, además de conejos y hámsteres.

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Entre los ejemplares transportados se contabilizaron gallinas, gallos, patos, palomas, guineas, codornices, pollitos, dos pichones de ñandú y un búho, entre otras especies.

También se constató la presencia de aproximadamente 25 hámsteres, conejos, cuatro lagartos y 14 tortugas.

El conductor manifestó que se dedicaba a la comercialización de estas aves y que habitualmente instalaba un puesto de venta en José Belloni y Avenida General Flores, en la zona de Piedras Blancas.

Además, los efectivos realizaron una inspección en una vivienda vinculada al indagado incautando dos lagartos overos, dos loros australianos, cinco loros diamante y un halcón lesionado.

La Fiscalía de Flagrancia de 6º Turno dispuso el cese de la detención del hombre mientras se aguarda la apertura de los teléfonos celulares incautados.

El camión permanecerá a disposición del Juzgado de Aduana y, con respecto a los animales, se realizan coordinaciones con el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), el Ministerio de Ambiente y la organización Animales Sin Hogar.

Por otra parte, los restantes ejemplares fueron trasladados al Parque Lecocq, donde fueron recibidos por personal de la Intendencia de Montevideo y del Ministerio de Ambiente, para recibir atención veterinaria y posteriormente ser liberados, de acuerdo con las condiciones correspondientes.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Brigada Departamental de Seguridad Rural.