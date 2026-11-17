"Primero, porque en sus tareas puede haber errores, todo el que hace se equivoca, pero en las orientaciones estratégicas están alineadas con la visión que tiene el gobierno sobre lo que hay que hacer. Pero además porque viene llevando adelante gestiones exitosas", remarcó.

En esa línea, se refirió al tema salud y destacó mejoras en los accesos a los medicamentos, "listas de espera que se están resolviendo, una estrategia integral para la atención a la salud mental". Respecto a Trabajo, enfatizó en la resolución del conflicto en el puerto de Montevideo con "garantías a los privados y al país y al movimiento sindical de cinco años para adelante en un convenio".

"Estamos totalmente de acuerdo con lo que se está llevando adelante por los ministros. Sí es cierto que la oposición un día sí y otro también vive pidiendo la renuncia de todos los ministros. Pero el problema es que la oposición lo que quería era ganar el gobierno y como no ganó, desde el 1 de marzo pide que se vaya este gobierno. Hay que esperar cinco años", sostuvo.

Al ser consultado sobre si la ministra Lustemberg se equivocó respecto a la rebaja de la inhabilitación de la anestesista Miralles, Sánchez respondió: "El Estado de derecho funciona cuando un Ministerio o una repartición toma decisiones y un ciudadano se siente lesionado, lo que tiene son los recursos de revocación jerárquico para poder garantizar sus derechos, y lo que terminó pasando acá es que frente a una decisión del Ministerio de Salud Pública que había rebajado a tres años la pena para la médica comprometida en la situación, la familia se sintió agraviada, presentó un recurso de revocación, se hizo un nuevo análisis de la situación, con informes jurídicos claros, y se estableció que lo que correspondían eran los cinco años".