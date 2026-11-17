El Ministerio del Interior presentó este martes las cifras de delitos de violencia doméstica y violencia basada en género, registrados entre enero y octubre de 2026.

En ese período de 10 meses hubo 34.737 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados, lo que equivale a 114 denuncias por día, una cada 13 minutos, destacó el informe oficial.

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También en este período “hubo 13 intentos de femicidio y 16 homicidios por violencia basada en género”, señala el documento.

Esto indica que “cada 10 días se intentó matar o se mató a una mujer por su condición de tal”.

Entre los agresores indagados por la Policía y la Fiscalía, el 73% no tenía antecedentes penales.

Y entre los indagados, el 73% fue imputado y el 20% cometió suicidio.

Además, en el 87% de los casos de femicidio no había denuncias previas, dice el informe oficial, y señala que en el 13% donde sí había denuncias, no había medidas cautelares de protección vigentes al momento del crimen.

En cuanto a la relación de víctima y victimario, en el 56% de los casos convivían al momento del femicidio.

En el 31% nunca convivieron y en el 13% de los casos convivieron con anterioridad pero ya no lo hacían al momento del femicidio o intento de asesinato.

Delitos sexuales

Sobre delitos sexuales, el informe del Ministerio del Interior indica que el 81% de las víctimas de abuso sexual, violación o atentado violento al pudro son mujeres. Este delito bajó 5,4% respecto al 2025 (siempre considerando el período enero – octubre).

Otro delito evaluado es la divulgación de imágenes de contenido íntimo. Aquí el 85% de las víctimas son mujeres.

Tobilleras

El Ministerio del Interior da cuenta de un aumento constante, año tras año, de la aplicación de tobilleras electrónicas para el control y la vigilancia del agresor, que prácticamente en su totalidad (95%) son hombres.