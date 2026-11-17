"Tuvo la oportunidad de presentar al Uruguay frente a un conjunto muy amplio del sector empresarial español, donde habían empresas tecnológicas, donde habían empresas financieras incluso empresarios que tienen inversiones ya radicadas en Uruguay o en vistas de, como es el caso de Solaria, con la inversión más grande de la historia que va a tener el país de 5700 millones de dólares", explicó Sánchez.

Para el secretario, esto es parte de la estrategia del gobierno para el acceso del país a los mercados europeos. "El acuerdo Mercosur Unión Europea genera posibilidades reales, tanto para los productores uruguayos de colocar y entrar en los mercados europeos, y eso requiere justamente que nuestros productores tengan líneas de contacto con los círculos empresariales europeos, porque una pequeña empresa, una pymes uruguaya, necesita asociarse con empresas europeas para llegar a esos mercados, y naturalmente esa relación que la estamos trabajando también con la cámara de comercio Uruguay- España forma parte de esa interacción virtuosa, tanto de radicación de inversiones europeas en el país, como del acceso a los mercados europeos que tenemos abiertas las cuotas y tenemos que ocuparlas", afirmó.

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Respuesta a canciller de Venezuela

Respecto a las expresiones del presidente de la República sobre la situación de Venezuela y la respuesta del canciller de ese país que consideró a las mismas como "injerencias", Sánchez respaldó a Orsi.

"Tenemos una relación diplomática con los países de la región, que es permanente y cotidiana, y las declaraciones del presidente de la República son las que hemos manifestado desde el primer día. El Uruguay es un país que aboga por la cooperación, por el intercambio pacífico con las naciones, pero sobre todas las cosas por los derechos humanos y la democracia. Y para nosotros la democracia es la posibilidad del pueblo de poder elegir a sus gobernantes, que para nosotros es un principio irrenunciable y lo hemos manifestado permanentemente", remarcó.

"Yo no creo que haya sido injerencista, creo que lo que manifestó el presidente de la República es que siempre es bueno que a los presidentes los elija la democracia, el pueblo en elecciones", sostuvo.

Patentes de Rodado definidas por intendentes

También habló sobre la decisión del Congreso de Intendentes de mantener el costo de la patente de rodados, que fue cuestionado por legisladores.

"Está dentro de su ámbito, que no es de intervención del Poder Ejecutivo porque está dentro de las autonomías departamentales. Creo que ha sido un gran logro para el país el unificar y dejar atrás la guerra de patentes. Eso implica, por supuesto, que el congreso de intendentes realiza acuerdos para ver cómo actualiza en definitiva los gravámenes de patentes para los automotores, así que en ese sentido, está dentro de la autonomía del Congreso de Intendentes", consideró.