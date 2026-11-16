El meteorólogo Nubel Cisneros anunció la formación de tormentas y lluvias en todo el país con mejoras en la noche del martes.

"Se viene. En la provincia de Buenos Aires hay un importante sistema frontal, viene con tormentas y lluvias (...) ya en la madrugada comienzan a inestabilizarse las condiciones por la zona suroeste y litoral. Va a afectar todo el territorio, vamos a tener tormentas y lluvias en todo el país", indicó.

Las condiciones mejoran este martes en la noche por el suroeste. "Cambia un poquito la temperatura, no cambia mucho, sigue el calor y el miércoles nuevamente pasaje de nubosidad y podríamos tener alguna inestabilidad en la franja costera", adelantó.

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Y agregó: "A pesar de que tenemos esos eventos de lluvias el calor se queda. Las temperaturas no van a bajar. Acá en la capital en el entorno de los 26° a 28°".

Según el meteorólogo, las condiciones mejoran y hay buenas noticias para el fin de semana.