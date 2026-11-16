El meteorólogo Nubel Cisneros anunció la formación de tormentas y lluvias en todo el país con mejoras en la noche del martes.
"Tormentas y lluvias van a afectar todo el territorio", anunció Nubel Cisneros, pero destacó que las temperaturas no van a bajar
El meteorólogo dijo que las condiciones mejoran este martes en la noche por el suroeste aunque el miércoles nuevamente habrá pasaje de nubosidad.
"Se viene. En la provincia de Buenos Aires hay un importante sistema frontal, viene con tormentas y lluvias (...) ya en la madrugada comienzan a inestabilizarse las condiciones por la zona suroeste y litoral. Va a afectar todo el territorio, vamos a tener tormentas y lluvias en todo el país", indicó.
Las condiciones mejoran este martes en la noche por el suroeste. "Cambia un poquito la temperatura, no cambia mucho, sigue el calor y el miércoles nuevamente pasaje de nubosidad y podríamos tener alguna inestabilidad en la franja costera", adelantó.
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Y agregó: "A pesar de que tenemos esos eventos de lluvias el calor se queda. Las temperaturas no van a bajar. Acá en la capital en el entorno de los 26° a 28°".
Según el meteorólogo, las condiciones mejoran y hay buenas noticias para el fin de semana.
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