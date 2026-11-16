Comenzó la primera etapa de la plataforma Integra Empleo , dirigida a empresas interesadas en contratar personal mediante incentivos previstos en la ley de empleo integral.

Luego del último Consejo de Ministros, realizado el pasado jueves, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, anunció sobre la reglamentación de la Ley de Empleo Integral.

La normativa, elaborada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Parlamento, pretende avanzar en nuevas herramientas para promover el empleo, aumentar las oportunidades de acceso al mercado laboral y fortalecer las trayectorias de los trabajadores.

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Está dirigida a quienes enfrentan mayores barreras de acceso a un empleo digno como: personas jóvenes, mayores de 45 años, mujeres jefas de hogar, población afrodescendiente, personas con discapacidad, población trans, personas liberadas, y padres y madres de hijos con discapacidad.

Desde las 13 horas de este lunes, el Ministerio de Trabajo implementa la primera etapa de la plataforma Integra Empleo, enfocada en empresas interesadas en contratar personal mediante los incentivos previstos en la citada norma, de entre 25 y 80% de la remuneración.

A través de este programa, se podrán gestionar solicitudes de subsidios e incentivos a la contratación establecida, facilitará el acceso a beneficios y simplificará procedimientos.

Los porcentajes de subsidio variarán de acuerdo con las características de las personas contratadas. Como referencia, el incentivo será de 25% para la contratación de un varón joven y de 33,3% cuando se trate de una mujer, mientras que podrá alcanzar el 80% en el caso de personas con discapacidad o liberadas del sistema penitenciario.

El ministro Castillo explicó que esta reglamentación se elaboró luego de recorrer los 19 departamentos y contemplando tres leyes anteriores: la de empleo juvenil, la de fomento al empleo y la de promoción del empleo. El presupuesto para esta iniciativa es de unos 10 millones de dólares y aspiran a un alcance amplio, tanto respecto a la convocatoria como a la cantidad de empleos.

Federico Araya, director nacional de Empleo, explicó los principales desafíos del programa de empleo integral. Reconoció que uno de los puntos más importantes es el seguimiento.

El plazo de duración de la contratación con subsidios de salarios es de 6 a 12 meses, y el contrato se podrá fraccionar, por ejemplo, en los casos de los comercios de temporada que se podrán hacer dos meses en enero y febrero, en Turismo y en épocas de mayores ventas.

En el caso de micro y pequeñas empresas con menos de 20 de trabajadores, la contratación se podrá extender el subsidio hasta los 18 meses.