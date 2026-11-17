Las demoliciones y los desalojos de viviendas en Barra de Valizas, donde está ubicado el asentamiento Las Malvinas, derivaron en incidentes este martes entre vecinos, que se acercaron para ayudar a la mujer que vivía en la casa que la Intendencia de Rocha iba a derribar, con la Policía.

La vivienda objetivo de desalojo estaba ocupada por una mujer y se procedió a instancias de un juicio iniciado por la Intendencia de Rocha, y tras la orden judicial de demolición.

Los policías que llegaron este martes a las 8:00 de la mañana encontraron a varias personas que habían ido en respaldo a la mujer, y para evitar que fuera retirada. Ante esto, los efectivos pidieron apoyo a otras seccionales y Prefectura.

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Hubo policías lesionados y una mujer fue herida con una bala de goma. No hay personas detenidas.

La Intendencia de Rocha también adelanta procesos de verificación en torno a estructuras que se encuentran en la faja pública de Punta del Diablo, en el marco del plan de demoliciones en esa localidad por ocupaciones irregulares.

"En el caso de Punta del Diablo, la Dirección de Ordenamiento, junto con la Dirección Jurídica, estamos en las etapas administrativas para verificar que la existencia de construcciones dentro de la faja de costa. En el llamado casco sur, una zona muy conocida, con una sensibilidad ambiental muy particular, porque además tiene un manto rocoso, y genera todo un problema con los efluentes de las construcciones que están emplazadas sin permiso", explicó el director de Jurídica de la Intendencia de Rocha, Federico Velázquez.

Además, aseguró que "los habitantes permanente son la gran minoría" y que "casi en su totalidad el relevamiento son personas que las utilizan con fines de veraneo, de alquiler, gente que no vive allí. Sin perjuicio, la Intendencia contempla situaciones particulares".