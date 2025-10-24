Lema apuntó a Lustemberg sobre caso Danza: "Esta situación pasó todos los límites; ya no saben cómo justificar lo indefendible"

El senador del Partido Nacional, Martín Lema , cuestionó a la ministra de Salud Pública por defender a Álvaro Danza y afirmó que si no es destituido habrá una interpelación.

En rueda de prensa, el nacionalista dijo que si no destituyen al presidente de ASSE , van a proceder a una interpelación. "Ya no hay ninguna duda, esta situación pasó todos los límites. Yo nunca vi una situación así, miren que vi escándalos en ASSE, participé de una investigadora que terminó con la destitución de todo el directorio, pero nunca vi un exceso de estas características".

Y agregó: "Estamos muy sorprendidos por algunas de las expresiones de la ministra de Salud Pública, que habla que es casi full time. Ya no saben cómo justificar lo indefendible (...) cuando no se sabe cómo hace para estar en dos lados a la vez marcando tarjeta".

Lema dijo que por un tema de respeto a los usuarios y a todos los uruguayos, la ministra debió haber exigido una dedicación total y no un presidente de ASSE a media máquina.

Por su parte, la ministra Cristina Lustemberg dijo que respeta la opinión de los parlamentarios, pero el presidente Yamandú Orsi y ella ratificaron a Danza en el cargo. "Tenemos informes que avalan esta decisión y cuando concurramos al Parlamento daremos las explicaciones".

"Y agregó: "Nosotros queremos en los lugares a la gente mejor formada y si será importante para ASSE que atiende 1.500.000 usuarios a lo largo y ancho del país, tener a un profesor de la Facultad de Medicina, alguien con el compromiso y la formación que tiene el Dr. Danza al frente de esta institución".