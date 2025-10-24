RECIBÍ EL NEWSLETTER
ANTE FISCALÍA

Denuncian al conductor que chocó en la rambla y Sarmiento, y que lesionó a un hombre que estaba sentado en el muro

El abogado del hombre lesionado dijo a Subrayado que fue “una desgracia con suerte”, que “pudo haber sido peor” y que la Fiscalía debería tomar una medida “ejemplarizante”.

accidente-rambla-y-sarmiento-foto-salteño
accidente-rambla-sarmiento-camara

El conductor que chocó cerca de la medianoche del martes 21 en la rambla y Sarmiento, frente al Parque Rodó, será denunciado penalmente por las lesiones que le provocó a un hombre que estaba sentado en el muro y que sufrió una fractura en la pierna al ser golpeado por uno de los conos de contención de la ciclovía que fue impactado a toda velocidad por la camioneta.

Javier Riffaud, abogado de la víctima, dijo a Subrayado que reclamará una sanción “ejemplarizante” para el conductor que provocó el siniestro de tránsito, y que se presume estaba alcoholizado.

La información primaria obtenida en el lugar, el miércoles de mañana, indicaba que la prueba de alcohol al conductor había dado resultado positivo. Debajo de la camioneta se hallaron dos botellas de cerveza.

“Fue una desgracia con suerte”, dijo el abogado, pero “pudo haber sido peor”. Reclamó responsabilidad penal por haber conducido de forma en que puso en riesgo la vida de otras personas.

El accidente quedó registrado en la cámara de tránsito ubicada en la rambla y Sarmiento.

accidente-rambla-sarmiento-camara

