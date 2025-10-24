RECIBÍ EL NEWSLETTER
Interpol comparte información con países de la región para verificar video de Marset y lograr su ubicación

La publicación de un video en el que supuestamente Marset se presenta armado y realiza amenazas de iniciar “una guerra con el que sea”, es investigado por Interpol para verificar si es real, si es el narco uruguayo y tratar de ubicarlo.

Autoridades de Interpol Bolivia mantienen contactos por estas horas con sus pares de varios países de la región para intentar verificar la autenticidad de un video en el que supuestamente aparece el narco uruguayo Sebastián Marset, realizando amenazas de iniciar “una guerra con el que sea”.

En el video, publicado en redes sociales y replicado inicialmente por medios de Bolivia, Paraguay y Brasil, se ve a un hombre que parece ser Marset con armas de guerra, rodeado de personas armadas y con la cara cubierta.

Allí amenaza a un exsocio apodado “el Colla”, quien denunció que Marset secuestró a su esposa y que el narco uruguayo está escondido en Bolivia.

Fuga de gas deja dos personas lesionadas de entidad en local de comidas de Florida y Paysandú

En ese país, el jefe de Interpol Juan Carlos Bazualdo, dijo al medio Visión 360 que mantiene contactos con sus pares de la región para analizar la veracidad del video, si efectivamente es Marset quien aparece allí, y lo más importante, si es posible ubicar el lugar donde fue filmado.

“Este video es para decirle al Colla este, sapo, que se deje de estar diciendo dónde está uno. Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, al otro día en Bolivia, al otro día en Colombia, donde sea, y estamos preparados para hacer guerra con el que sea, el Colla, la Policía, no me importa nadie”, dice en el video. Y finaliza: “Nosotros estamos siempre listos, siempre. Ténganlo claro, mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no les va a ir bien”.

