Federación Uruguaya de la Salud

Actual secretario general de la FUS dijo que expulsión de Bermúdez es "medida ejemplarizante" y prevén denuncia formal

"Se vulneraron los derechos y la confianza de las y los trabajadores", aseguró Marcos Franco.

La expulsión del exsecretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) Jorge Bermúdez fue "una medida ejemplarizante", dijo el actual dirigente del sindicato, Marcos Franco.

El sindicato hará la denuncia formal cuando estén "todos los elementos necesarios disponibles de pasar a la Justicia".

"Se vulneraron los derechos y la confianza de las y los trabajadores", aseguró Franco. Además, señaló que la medida "va más allá de los montos en sí, sino son las prácticas sindicales que toman algunos con la permisividad de quien era el secretario de finanzas".

Franco detalló que "en la primera etapa de la auditoría eran aproximadamente unos 700 y pico de mil pesos que no habían sido rendidos, sí salidos de las finanzas de la FUS, pero no había una devolución de los comprobantes". En otro proceso de auditoría se detectó que no fueron rendidos más de 500 mil pesos en 2020 y más de 400 mil pesos en 2021.

