Adolescente abatido: por protocolo, Fiscalía pidió declaración y desarme de los policías que allanaron

La Fiscalía de Homicidios de 4.° turno avanza en la investigación sobre el allanamiento en el barrio Borro que terminó con un adolescente de 16 años abatido por un policía. El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia.

La fiscal Silvia Naupp pidió que el jefe del operativo, los policías y los testigos declaren, que se releven las imágenes de las cámaras corporales de los efectivos, las fijas del Ministerio del Interior y de particulares que haya en la zona.

También solicitó que se analicen los residuos de pólvora en el cuerpo del adolescente y de los efectivos, y que se aplique el protocolo de desarme para los policías que participaron del allanamiento.

A su vez, las autoridades fiscales esperan por el resultado de las pericias que realizó Policía Científica durante varias horas en la escena, dentro de la vivienda.

La familia sostiene que el adolescente no le apuntó al efectivo. Sin embargo, la versión oficial indica que sí y que se le incautó una pistola de calibre 9 milímetros, modificada para tener mayor poder de fuego, y con la numeración limada.

El policía disparó cuatro veces. El menor fue llevado en un patrullero a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, donde se constató su muerte. Según el nuevo jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, “todo lo actuado se ajustó a protocolo” y espera que la Justicia falle. Afirmó que “todo lo actuado se ajustó a protocolo” y “ahora la Justicia va a evaluar si todo eso se ajusta a derecho”.