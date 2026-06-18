Homicidio en barrio Ituzaingó: bajaron de una moto y fueron directo a dispararle a un hombre que estaba con un amigo

Dos hombres de 26 años estaban el cruce de Besares y Juan Victorica, en el barrio Ituzaingó, próximo a la hora 22 del miércoles, cuando uno de ellos fue asesinado a tiros.

Según el relato del amigo, ambos estaban tomando vino en la vereda cuando llegó una moto con dos personas que vestían ropa oscura.

El conductor se bajó del vehículo, caminó hacia la víctima y empezó a disparar hasta matarlo en el lugar. Su amigo resultó sin lesiones.

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Al lugar llegó la Policía alertada tanto por llamadas al 911 como por el sistema de detección de disparos ShotSpotter, que registró la balacera.

Los médicos constataron que el hombre tenía tres heridas de arma de fuego con orificio de entrada en la espalda, otras tres de salida en el pecho y una en el brazo derecho. El hombre asesinado era de la zona y no tenía antecedentes penales.

Policía Científica relevó la escena del crimen y encontró cuatro casquillos de bala calibre 9mm que fueron incautados para realizar pericias balísticas que aporten a la investigación, que ahora está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.