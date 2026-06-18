RECIBÍ EL NEWSLETTER
TENÍA 26 AÑOS

Homicidio en barrio Ituzaingó: bajaron de una moto y fueron directo a dispararle a un hombre que estaba con un amigo

Dos hombres llegaron en moto, uno se bajó y fue directo a dispararle. Los impactos de bala ingresaron por la espalda. Su amigo no fue herido.

La esquina donde ocurrió el homicidio. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

La esquina donde ocurrió el homicidio. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Dos hombres de 26 años estaban el cruce de Besares y Juan Victorica, en el barrio Ituzaingó, próximo a la hora 22 del miércoles, cuando uno de ellos fue asesinado a tiros.

Según el relato del amigo, ambos estaban tomando vino en la vereda cuando llegó una moto con dos personas que vestían ropa oscura.

El conductor se bajó del vehículo, caminó hacia la víctima y empezó a disparar hasta matarlo en el lugar. Su amigo resultó sin lesiones.

Ex Comcar, carcel Santiago Vázquez.
Seguí leyendo

Mataron a un preso en el ex Comcar cuando salía a recreación; un posible autor está identificado

Al lugar llegó la Policía alertada tanto por llamadas al 911 como por el sistema de detección de disparos ShotSpotter, que registró la balacera.

Los médicos constataron que el hombre tenía tres heridas de arma de fuego con orificio de entrada en la espalda, otras tres de salida en el pecho y una en el brazo derecho. El hombre asesinado era de la zona y no tenía antecedentes penales.

Policía Científica relevó la escena del crimen y encontró cuatro casquillos de bala calibre 9mm que fueron incautados para realizar pericias balísticas que aporten a la investigación, que ahora está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
María de la paz echetto

Abogada de Moisés dice que fallo del Tribunal no se ajusta a la realidad y afirma que no hay riesgo de fuga
INVERSIÓN DE 100 MILLONES DE DÓLARES

Junta de Canelones aprobó el "proyecto Giannattasio": los detalles de la construcción en Solymar
PODER JUDICIAL

Suprema Corte inició sumario a jueza que actuó en el caso de Jonathan Correa, el adolescente asesinado por su padre
en plácido ellauri

Le rapiñaron la moto a una policía que se defendió a los tiros; adolescente sospechosa ingresó baleada a una policlínica
homicidio en montevideo

Mataron a un preso en el ex Comcar cuando salía a recreación; un posible autor está identificado

Te puede interesar

Foto: Subrayado.
Investigación

La Policía hizo un allanamiento en el Borro y abatió a un adolescente de 16 años
La esquina donde ocurrió el homicidio. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
TENÍA 26 AÑOS

Homicidio en barrio Ituzaingó: bajaron de una moto y fueron directo a dispararle a un hombre que estaba con un amigo
Inician sumario al excanciller Francisco Bustillo con separación del cargo y retención del 50% del sueldo
CASO MARSET

Inician sumario al excanciller Francisco Bustillo con separación del cargo y retención del 50% del sueldo

Dejá tu comentario