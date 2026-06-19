Investigación binacional entre Brasil y Uruguay deja a 16 condenados y la incautación de más de 35.000 cajas de cigarros

Una investigación binacional permitió la desarticulación de una organización dedicada al tráfico internacional de cigarrillos en la que 16 personas fueron condenadas.

Las penas van desde los 4 meses de libertad a prueba por encubrimiento hasta los 3 años de penitenciaría para los principales responsables, imputados por contrabando agravado y suplantación de identidad.

La Operación Alquitrán incluyó 19 allanamientos simultáneos en los departamentos de Artigas, Salto y Montevideo, y en la ciudad de Quaraí, por parte de la Policía de Brasil, donde encontraron un depósito de cigarrillos. Allí se decomisaron unas 15.500 cajillas.

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Los individuos ingresaron de manera ilegal al país unas 675 cajas de cigarrillos de origen paraguayo, entre enero del 2025 y mayo del 2026.

En Uruguay se incautaron más de 24.000 cajillas de contrabando, cargamento valuado en casi 2 millones de pesos. En el centro de la ciudad se intervinieron dos locales comerciales y se decomisaron vehículos, dinero y celulares.

Los cigarrillos eran enviados como encomiendas por empresas de transporte interdepartamental para luego distribuirlos en distintos puntos del territorio.

La investigación continúa abierta ya que hay personas requeridas.