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OPERACIÓN ALQUITRÁN

Investigación binacional entre Brasil y Uruguay deja a 16 condenados y la incautación de más de 35.000 cajas de cigarros

La Operación Alquitrán implicó el trabajo de la Policía uruguaya y brasileña que incautó vehículos, dinero, celulares e intervino locales comerciales en Artigas.

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Una investigación binacional permitió la desarticulación de una organización dedicada al tráfico internacional de cigarrillos en la que 16 personas fueron condenadas.

Las penas van desde los 4 meses de libertad a prueba por encubrimiento hasta los 3 años de penitenciaría para los principales responsables, imputados por contrabando agravado y suplantación de identidad.

La Operación Alquitrán incluyó 19 allanamientos simultáneos en los departamentos de Artigas, Salto y Montevideo, y en la ciudad de Quaraí, por parte de la Policía de Brasil, donde encontraron un depósito de cigarrillos. Allí se decomisaron unas 15.500 cajillas.

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Los individuos ingresaron de manera ilegal al país unas 675 cajas de cigarrillos de origen paraguayo, entre enero del 2025 y mayo del 2026.

En Uruguay se incautaron más de 24.000 cajillas de contrabando, cargamento valuado en casi 2 millones de pesos. En el centro de la ciudad se intervinieron dos locales comerciales y se decomisaron vehículos, dinero y celulares.

Los cigarrillos eran enviados como encomiendas por empresas de transporte interdepartamental para luego distribuirlos en distintos puntos del territorio.

La investigación continúa abierta ya que hay personas requeridas.

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