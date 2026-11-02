García plantea convocar a Lazo al Parlamento para que informe sobre la muerte de tres militares en Fray Bentos

El senador del Partido Nacional, Javier García, plantea convocar a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, al Parlamento para que informe sobre la tragedia en la que murieron tres buzos del Ejército Nacional durante un ejercicio militar en Fray Bentos.

"Son tres vidas jóvenes que fallecieron en un acto de servicio", indicó el nacionalista, quien expresó solidaridad con las familias de las víctimas.

García se comunicó el viernes de mañana con el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, para conocer detalles de lo ocurrido, y sostuvo que desde ese momento ni el Parlamento ni desde la oposición ha tenido información al respecto.

El objetivo es "tener la respuesta a una pregunta que es, ¿qué pasó?", aseguró. "Para atrás no va a resolverse nada, no se va a recuperar, son tres vidas que no acompañarán más a sus familias y a todos nosotros", agregó.

El senador blanco busca "conocer las circunstancias" y afirmó "es fundamental, porque hay que saber qué pasó y esa es la pregunta que creemos que hay que hacerle a la ministra".

García dijo que la información de urgencia sobre lo ocurrido ya está y "creemos que el Parlamento tiene que estar informado", acotó. El nacionalista sostuvo que se trata de una tragedia que causó conmoción y angustia.