RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAGEDIA, CONMOCIÓN Y AGUSTIA

García plantea convocar a Lazo al Parlamento para que informe sobre la muerte de tres militares en Fray Bentos

"Hay que saber qué pasó y esa es la pregunta que creemos que hay que hacerle a la ministra", afirmó el senador nacionalista.

garcia-lazo-muerte-militares

El senador del Partido Nacional, Javier García, plantea convocar a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, al Parlamento para que informe sobre la tragedia en la que murieron tres buzos del Ejército Nacional durante un ejercicio militar en Fray Bentos.

"Son tres vidas jóvenes que fallecieron en un acto de servicio", indicó el nacionalista, quien expresó solidaridad con las familias de las víctimas.

García se comunicó el viernes de mañana con el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, para conocer detalles de lo ocurrido, y sostuvo que desde ese momento ni el Parlamento ni desde la oposición ha tenido información al respecto.

senador javier garcia propone que millas generadas por viajes oficiales vayan a la secretaria del deporte
Seguí leyendo

Senador Javier García propone que millas generadas por viajes oficiales vayan a la Secretaría del Deporte

El objetivo es "tener la respuesta a una pregunta que es, ¿qué pasó?", aseguró. "Para atrás no va a resolverse nada, no se va a recuperar, son tres vidas que no acompañarán más a sus familias y a todos nosotros", agregó.

El senador blanco busca "conocer las circunstancias" y afirmó "es fundamental, porque hay que saber qué pasó y esa es la pregunta que creemos que hay que hacerle a la ministra".

García dijo que la información de urgencia sobre lo ocurrido ya está y "creemos que el Parlamento tiene que estar informado", acotó. El nacionalista sostuvo que se trata de una tragedia que causó conmoción y angustia.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ESTACIONAMIENTO INCENDIADO

Así quedaron los ocho ómnibus y cuatro camiones consumidos por las llamas el domingo de noche
Calles Colonia y minas

Choque con 11 lesionados en Cordón: filmación muestra que el taxista cruzó con semáforo en rojo
LLAMADO LABORAL

Ministerio del Interior llama a concurso para cubrir vacantes de operadores de cámaras de videovigilancia
DECRETO DE ORSI

Presidencia decreta dos días de duelo nacional por la muerte de los tres militares en el río Uruguay
ACCIDENTE MILITAR EN FRAY BENTOS

Jefe del Ejército recibió informe sobre muerte de tres militares en el río Uruguay, mientras efectivo internado se recupera

Te puede interesar

Un hombre de 31 años fue asesinado de una puñalada en el pecho en Piedras Blancas
LEANDRO GÓMEZ Y ROBERTO IBÁÑEZ

Un hombre de 31 años fue asesinado de una puñalada en el pecho en Piedras Blancas
Efectivos de Prefectura cuando buscaban el cuerpo del tercer militar desaparecido en el río Uruguay.
FRAY BENTOS

Fiscalía investiga posibles responsabilidades penales por la muerte de militares; la carátula es de siniestro marítimo
Subrayado prepara cobertura especial por visita del papa León XIV video
EDICIONES ESPECIALES

Subrayado prepara cobertura especial por visita del papa León XIV

Dejá tu comentario