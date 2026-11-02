Pasó a sala el militar que estaba en CTI tras incidente durante entrenamiento en el que murieron tres hombres

El militar que permanecía en CTI tras incidente en entrenamiento en el río Uruguay fue pasado a sala, informó el Ejército Nacional.

"Continúa evolucionando favorablemente dentro de los plazos esperados para el cuadro clínico que presenta; mientras tanto se le realizan estudios de diversa índole", indica el comunicado.

El Ejército también se refirió a la investigación de urgencia que fue ordenada por el comandante Mario Stevenazzi. Señala que se cumplieron los plazos y que está "a estudio del mando".

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Respecto a la investigación de urgencia ordenada por el Sr. Comandante en Jefe del E., Gral. de E. Mario Stevenazzi, se hace saber que se cumplieron los plazos previstos y la misma se encuentra en estudio del Mando. — Ejército del Uruguay (@EjercitoUy) November 2, 2026

DUELO NACIONAL

El presidente Yamandú Orsi firmará este lunes un decreto que establece duelo nacional de dos días por la muerte de tres militares el jueves pasado en Fray Bentos.

La medida implica que en todos los edificios públicos de Uruguay el pabellón nacional permanezca a media asta, también en las representaciones diplomáticas en el exterior.

Este decreto de Presidencia se suma al duelo departamental que resolvió la Intendencia de Río Negro, también para el martes 3 y miércoles 4.