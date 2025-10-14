RECIBÍ EL NEWSLETTER
abandona el parlamento

Lacalle Pou tras renuncia de Heber: "Un compañero de ruta de los que no hay que preguntar si está, ni dónde está"

El expresidente Luis Lacalle Pou se refirió al senador Luis Alberto Heber que renuncia al Parlamento este martes, luego de 40 años.

Foto: FocoUy, archivo. Luis Lacalle Pou y Luis Alberto Heber.

"Luis Alberto Heber ha sido un gran Legislador, ministro, político y mejor persona. Un compañero de ruta de los que no hay (que) preguntar si está, ni dónde está", escribió el exmandatario.

Y agregó: "Su constante visión positiva de la vida es un aporte fundamental en la tarea política que abrazamos. Gracias Luis!".

Pedro Bordaberry despide a Luis Alberto Heber en el Senado. 
Pedro Bordaberry: "El Partido Colorado se pone de pie para rendir homenaje a Luis Alberto Heber"
En su último discurso en el Senado, Heber también se refirió a Lacalle Pou. "Nunca se arrepintió de esa confianza. Un caso único en el Partido Nacional, tenemos un líder hegemónico producto del éxito, aunque es cuestionado en otros sectores como debe ser. Pero es un liderazgo como nunca tuvo el partido", dijo.

Renuncia histórica.

Heber renuncia este martes a su banca en la Cámara Alta, tras 40 años de labor parlamentaria: primero como diputado durante dos períodos y luego como senador, cargo en el que fue reelecto en cada elección nacional.

Heber fue electo diputado en las elecciones de 1984 y asumió su banca en 1985, con el regreso a la democracia luego de la dictadura cívico-militar (1973 – 1985).

Desde entonces fue reelecto, primero como diputado y luego como senador, hasta las elecciones de 2024 inclusive. Asumió su banca en febrero de 2025, pero decidió poner fin a su trayectoria parlamentaria y este 14 de octubre presenta su renuncia.

Durante el gobierno de Lacalle Pou fue ministro de Transporte y, luego, de Interior, cargo al que renunció a fines de 2023 por el caso del pasaporte otorgado a Sebastián Marset.

Heber anunció hace pocos días que continuará en política, dentro del Herrerismo y ocupando su lugar en el Directorio del Partido Nacional.

En su lugar asumirá la banca en el Senado el diputado por Maldonado Rodrigo Blás.

