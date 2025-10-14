"Me quiero dedicar al Partido Nacional y a mi sector, el Herrerismo", dijo Heber al renunciar tras 40 años en el Parlamento

Luis Alberto Heber renunció este martes al Senado y cerró una etapa de 40 años en el Parlamento, donde ingresó como diputado en 1985 con el retorno de la democracia tras la dictadura cívico-militar (1973-1985), y luego fue electo en todas las elecciones nacionales, inclusive la de 2024.

“Cuarenta años son suficientes para cerrar una etapa y abrir otra, que nos entusiasma, y es dedicarnos al Partido Nacional”, dijo Heber en su discurso de despedida.

“Me quiero dedicar a él, al Partido Nacional , y a mi sector político, el Herrerismo, que tiene 100 años y es de admirar”, agregó Heber, rodeado de colaboradores y legisladores.

Heber recordó sus años de militancia joven en Rivera, y destacó que en 1984 fue electo diputado con más de 9.000 votos, para luego ser reelecto en 1989 con más de 22.000.

“Los mejores momentos de mi vida los pasé en Rivera. Disfruté la política en Rivera como representante de ese departamento. Con 26 años salí electo diputado con más de 9.000 votos. Si no fuera por esa confianza del departamento de Rivera no estaría acá tal vez”, dijo el senador.

Heber recordó a su padre, Mario Heber, también legislador del Partido Nacional, “que luchó contra la dictadura”, y “ese es nuestro mejor galardón”.

“Pertenezco a una familia de servidores de la patria. El galardón más grande que tengo no son los 40 años en el Parlamento, es mi padre luchando contra la dictadura. El mayor galardón que tengo en una familia de servidores de la patria. Cuarenta años después ha ganado la democracia y hemos ganado quienes lucharon contra la dictadura”, dijo Heber.

Sin insultos.

“No todos somos tan malos y no toda la verdad la tenemos cada uno de nosotros”, dijo Heber en su discurso, y agregó: “En 40 años no necesité insultar a nadie, fui muy duro y soy muy duro, y fueron muy duros conmigo”.

“Los insultos no me los llevé para mi casa, yo no necesité insultar para defender mis ideas y no necesitaba el agravio para poder ganar”, agregó.

Luego dijo que habló con el expresidente Lacalle Pou, minutos antes de comenzar la sesión del Senado de este martes, y contó que el exmandatario le dijo que no se arrepentía de nombrarlo ministro.

“Nunca se arrepintió de esa confianza. Luis es un caso único en el Partido Nacional, tenemos un líder hegemónico producto del éxito, aunque es cuestionado en otros sectores como debe ser. Pero es un liderazgo como nunca tuvo el partido”, agregó.