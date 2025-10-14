Tras 40 años en el Parlamento, hoy renuncia a su banca el senador Luis Alberto Heber

El senado Luis Alberto Heber renuncia este martes 14 de octubre a su banca en la Cámara tras 40 años en el Parlamento , primero como diputado (dos períodos) y luego como senador, reelecto en cada elección nacional.

Heber fue electo diputado en las elecciones de 1984 y asumió la banca en 1985, con el regreso a la democracia luego de la dictadura cívico-militar (1973-1985).

Desde entonces fue reelecto, primero como diputado y luego como senador, hasta las elecciones de 2024 inclusive. Asumió su banca en febrero de 2025 pero decidió poner fin su trayectoria parlamentaria y este martes renuncia a su banca.

Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou fue primero ministro de Transporte y luego del Interior, pero volvió al Senado tras renunciar a fines de 2023 por el caso del pasaporte a Sebastián Marset.

Heber anunció hace pocos días que seguirá en política, dentro del Herrerismo y ocupando su lugar en el Directorio del Partido Nacional.

En lugar de Heber asumirá la banca del Senado el diputado por Maldonado Rodrigo Blás.