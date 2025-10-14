RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARTIDO NACIONAL

Tras 40 años en el Parlamento, hoy renuncia a su banca el senador Luis Alberto Heber

La sesión del Senado de este martes será la última en el Parlamento para Luis Alberto Heber, electo por primera vez en 1985 como diputado, en el regreso a la democracia.

Luis Alberto Heber en el Parlamento, Senado.&nbsp;

Luis Alberto Heber en el Parlamento. Foto: archivo Partido Nacional.

Luis Alberto Heber. Foto: archivo Partido Nacional.

El senado Luis Alberto Heber renuncia este martes 14 de octubre a su banca en la Cámara tras 40 años en el Parlamento, primero como diputado (dos períodos) y luego como senador, reelecto en cada elección nacional.

Heber fue electo diputado en las elecciones de 1984 y asumió la banca en 1985, con el regreso a la democracia luego de la dictadura cívico-militar (1973-1985).

Desde entonces fue reelecto, primero como diputado y luego como senador, hasta las elecciones de 2024 inclusive. Asumió su banca en febrero de 2025 pero decidió poner fin su trayectoria parlamentaria y este martes renuncia a su banca.

Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou fue primero ministro de Transporte y luego del Interior, pero volvió al Senado tras renunciar a fines de 2023 por el caso del pasaporte a Sebastián Marset.

Heber anunció hace pocos días que seguirá en política, dentro del Herrerismo y ocupando su lugar en el Directorio del Partido Nacional.

En lugar de Heber asumirá la banca del Senado el diputado por Maldonado Rodrigo Blás.

