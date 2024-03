Lacalle Pou explicó por qué se emitió alerta roja y la estrategia del gobierno al respecto

“Veníamos haciendo un seguimiento” y “veíamos que se venía un evento relativamente complicado, pero a su vez hace más de 7 u 8 días que está cayendo agua, que hay viento, entonces había muchas zonas ya abnegadas también. Y también eso hizo, más allá de lo meteorológico, lo hidrológico, que tomemos la decisión de la alerta roja”, explicó.

“Cuando declaramos la alerta roja, ustedes vieron el mismo mapa que vi yo, del suroeste del país, casi centro, y después el resto naranja. En las recomendaciones de la alerta roja, dice entre otras cosas tratar no abandonar sus viviendas, al mismo tiempo, estaba extendida hasta las horas de la madrugada, no a las horas del dictado de clases, y por eso alguien interpretó en primer término que no iba a haber clases necesariamente, y la regla era que se iban a dar normalmente, porque ya no iba a haber alerta roja”, agregó Lacalle Pou sobre la decisión de ANEP respecto al funcionamiento de escuelas, UTU y liceos para miércoles y jueves.

El director del Sistema Nacional de Emergencias también fue consultado sobre si hubo confusión respecto a la comunicación que se hizo de la alerta roja, a lo respondió: "Yo creo que sí. Es la primera alerta roja desde el 1 de marzo de 2020. Seguramente haya que mejorar en algo de comunicación".

Luego explicó que la decisión que se tomó "desde la Dirección Nacional de Emergencia recomendando al Poder Ejecutivo de tomar la resolución de hacer una alerta roja también fue en esa comunicación con organismos especializados, como son Inumet y Dinagua. La resolución firmada por el secretario de Presidencia implica restricciones de movilidad. Como saben hubo resolución también de la Inspección Nacional del Trabajo, de noche, la mayoría de los centros educativos no tuvieron clase. Lo hicimos hasta las 5 am sabiendo que el fenómeno ya pasaba. Lo extendimos un ratito más, iba a terminar sobre las tres de la mañana. La decisión fue acertada, porque la clave fue proteger a las personas por si algo complicado pasaba”.

Antes, el mandatario estuvo en Treinta y Tres, donde habló de lo ocurrido en el país bajo alerta: “Fue una noche muy complicada para muchos uruguayos”, afirmó Lacalle Pou. “Me quedo con la imagen de ayer de nochecita, en un techo de la ciudad de Florida, 32 personas que no querían abandonar la casa”, expresó.

El presidente destacó el trabajo que realiza el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) con los Centros Coordinadores Departamentales de Emergencias (Cecoed) en coordinación con los funcionarios de las intendencias y cuadrillas de UTE y de OSE, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.