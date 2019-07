La situación de Venezuela divide al Frente Amplio en plena campaña electoral

Martínez terminó por calificar de dictadura a Venezuela el fin de semana, cuando se sumó a lo que dijo el ministro de Economía Danilo Astori en una entrevista radial. El ex presidente y líder del MPP José Mujica (antes aliado y amigo de Maduro) ahora también dice que en Venezuela hay una dictadura.

Los comentarios de Martínez, Astori y Mujica despertaron una polémica dentro del Frente Amplio y críticas hacia el candidato a la Presidencia.

El Partido Comunista hizo notar su malestar con Martínez y el ex precandidato Óscar Andrade, nuevo líder del partido, aseguró que las manifestaciones del candidato (así como las de Mujica y Astori) son “por lo menos irresponsables” y advirtió que “terminan lastimando de forma innecesaria”.

COMUNISTAS REACCION

Martínez fue consultado este lunes sobre la polémica que generó su nueva posición sobre Venezuela, al aceptar calificar ahora la situación como una dictadura.

El candidato a la Presidencia recordó que “durante toda la campaña” dijo que le “preocupaba” lo que pasaba en Venezuela, y dio a entender que “el informe Bachelet fue muy importante” para comenzar a hablar ahora de “dictadura”.

La ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos de la ONU, visitó semanas atrás Venezuela y presentó un informe donde da cuenta de miles de ejecuciones extrajudiciales de opositores a Maduro.

“El informe Bachelet fue muy importante, muy impactante, que nadie puede cuestionar, yo no lo cuestiono”, dijo este lunes Martínez.

Consultado sobre la molestia que generó en algunos sectores del Frente Amplio su posición, Martínez respondió: “la libertad es libre, yo durante la campaña dije que no me gusta lo que está pasando en Venezuela, no fui el único, hubo más de un candidato que lo dijo, otros no, pero es lógico en un debate de ideas donde cada cual puede expresar lo que piensa”.

¿OPORTUNISMO?

Desde la oposición advierten que el cambio en las declaraciones de algunas figuras del FA no es ajeno a la campaña electoral, y apuntan especialmente a Martínez.

En esa línea se manifestó el candidato del Partido Independiente Pablo Mieres, en tanto el senador del Partido Nacional Javier García adelanta que podría volver a proponer en el Senado una declaración de censura contra el régimen de Maduro, ya que la anterior fracasó por el voto negativo de los legisladores del FA.

GARCIA CENSURA

Martínez respondió también a estas críticas y reclamó que “no hay que ponerse en hincha fanático”.

“Si algunos quieren que diga algo cuando ellos quieran, no me parece”, comentó el candidato del FA.

“Por encima de calificar, la preocupación es que en Venezuela hay una sociedad dividida, con riesgo de una guerra civil”, aseguró el candidato.

“Seguimos discutiendo una palabra, me parece banal. La verdadera solución es que haya elecciones con todas las garantías y respeto a los derechos humanos”, sentenció.

El candidato del Partido Independiente Pablo Mieres también criticó a Martínez por decir ahora, en campaña electoral, que hay dictadura en Venezuela.