Hallan documentos de la dictadura en el Parlamento con varios sobres lacrados que no se sabe qué contienen

Documentos de la dictadura hallados en el Parlamento. Foto: FocoUy. Valdomir y Cosse con los documentos de la dictadura hallados en el Parlamento. Foto: FocoUy.

El presidente de la Cámara de Diputados Sebastián Valdomir y la presidenta del Senado Carolina Cosse (vicepresidenta de la República) anunciaron este miércoles al mediodía el hallazgo en el Parlamento de cajas con documentos de la dictadura hasta ahora no analizados ni abiertos.

Se trata de información sobre reuniones, destituciones y designaciones de civiles y militares por parte del Consejo de Estado que funcionó durante la dictadura.

En conferencia de prensa, Valdomir hizo referencia a sesiones secretas y sobres lacrados que aún no se sabe qué documentación o información contienen.

Todo será analizado y digitalizado en los próximos meses, aseguró, para luego hacer pública toda la información descubierta. Valdomir-Cosse-archivos-dictadura-Parlamento-FocoUy

Temas de la nota documentos

dictadura

Parlamento