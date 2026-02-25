El presidente de la Cámara de Diputados Sebastián Valdomir y la presidenta del Senado Carolina Cosse (vicepresidenta de la República) anunciaron este miércoles al mediodía el hallazgo en el Parlamento de cajas con documentos de la dictadura hasta ahora no analizados ni abiertos.
Hallan documentos de la dictadura en el Parlamento con varios sobres lacrados que no se sabe qué contienen
Así lo explicó el presidente de Diputados. Son documentos del Consejo de Estado de la dictadura con sesiones secretas y sobres lacrados de los que aún se desconoce su contenido.
Se trata de información sobre reuniones, destituciones y designaciones de civiles y militares por parte del Consejo de Estado que funcionó durante la dictadura.
En conferencia de prensa, Valdomir hizo referencia a sesiones secretas y sobres lacrados que aún no se sabe qué documentación o información contienen.
Seguí leyendo
Inseguridad y desempleo continúan siendo los principales problemas del país
Todo será analizado y digitalizado en los próximos meses, aseguró, para luego hacer pública toda la información descubierta.
Temas de la nota
Lo más visto
TESTIMONIO
"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
INSEGURIDAD
Vecinos y comerciantes de Ciudad Vieja piden intervención ante aumento de personas en situación de calle
AFECTAN 4 DEPARTAMENTOS
Meteorología emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes
AGRESOR PIDIÓ DISCULPAS
Plataforma Animalista denunció ante el INBA al hombre que apuñaló y mató a un perro que mordió a su hija
Accidente laboral en Montevideo
Dejá tu comentario