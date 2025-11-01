RECIBÍ EL NEWSLETTER
Subjefe de Policía sobre encuentros de motos: "Hay un seguimiento a través de las redes sociales"

Con respecto a la pasada madrugada, Carlos Rodríguez, subjefe de la Policía dijo que se aplicaron 50 multas, que 5 espirometrías dieron positivas, se incautaron 5 motos, pero ninguna persona fue detenida.

En la pasada madrugada varios vecinos denunciaron la presencia de grupos de motos en distintos barrios de la capital. Varios videos circularon por las redes sociales donde se los ve infringiendo varias normas de tránsito.

Carlos Rodríguez, subjefe de la Policía de Montevideo dijo a Subrayado que se realizaron varios operativos este sábado de madrugada y que son operativos que la policía ya viene realizando desde hace un tiempo en conjunto con la Intendencia.

Aclaró que "hay un seguimiento a través de las de las redes sociales, en los cuales de la policía trata de adelantarse, poder realizar la prevención correspondiente en determinadas zonas o barrios de la capital"

También dijo que estas actividades no son un desafío a la policía sino que son "un desafío a la muerte (...) la policía no entra en esa provocación de una persecución a este grupo".

Afirmó que se realizan controles a vehículos y personas y se aplican las sanciones correpondientes.

Con respecto a la pasada madrugada, Rodríguez dijo que se aplicaron 50 multas, que 5 espirometrías dieron positivas, se incautaron 5 motos, pero ninguna persona fue detenida.

