Policía fue acuchillado por un delincuente en Rocha; repelió el ataque y efectuó un tiro que impactó en el pecho

Un policía resultó herido de arma blanca luego de ser herido por un delincuente . El incidente tuvo lugar en la tarde de este jueves en la avenida Rivera y Balboa, en la ciudad de Rocha .

El efectivo participaba de un operativo de control vehicular en dicha zona. En determinado momento, detuvo a un hombre que circulaba en moto y al inspeccionarlo, fue agredido.

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que en primera instancia, el individuo sacó un cuchillo e intentó agredir a una funcionaria policial, pero no pudo porque tenía la vaina puesta. De inmediato sacó otro cuchillo y apuñaló al efectivo en la mano quien repelió el ataque efectuándole un disparo en el pecho.

Seguí leyendo Rocha: un hombre de 73 años fue agredido cuando estaba sentado afuera de su casa; resultó con traumatismo de cráneo

El individuo circulaba con drogas, una vaina y un cartucho. En su celular encontraron mensajes que posiblemente lo vinculan a la comercialización de sustancias.

Fue derivado a un centro de salud donde se encuentra en el CTI, pero fuera de peligro.

Por otra parte, el policía agredido está fuera de peligro.

Dialutto indicó que se trata de un peligroso delincuente de Rocha, de 34 años, que cuenta con antecedentes penales por intento de homicidio y rapiña.