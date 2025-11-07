"Marcó con humor y talento una época inolvidable" y "uno de los grandes de la historia de la televisión": la despedida a Cacho de la Cruz en redes

Figuras de la televisión, de los medios de comunicación y de la sociedad y de la política, despidieron al histórico conductor Cacho de la Cruz en redes sociales; falleció este viernes a los 88 años en Montevideo.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, recordó al presentador con una imagen tomada en el reconocimiento a su trayectoria realizado por parte de la IMM.

"Cacho de la Cruz marcó con humor y talento una época inolvidable de nuestra televisión. Desde la Intendencia de Montevideo tuvimos la oportunidad de reconocer su trayectoria, en un Espacio Modelo que lo aplaudió de pie durante largos minutos".

Nacional despidió a Cacho vía X a quien definió como un "gran Bolso": "El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de un gran Bolso como Arturo “Cacho” de la Cruz. Nuestras condolencias a su familia, amigos y allegados. QEPD".

Nuestras condolencias a su familia, amigos y allegados.



El relator Alberto Kesman definió a Cacho como uno de los grandes de la historia de la televisión, junto a una foto tomada en canal 12.

"Falleció Cacho de la Cruz entrañable compañero de mi vida en Canal 12.Enorme actor, humorista, músico, conductor de grandes éxitos, inigualable en todo lo que hacía. Generoso y maestro en todo. Querido por grandes y chicos. Cacho ¡¡seguirás vivo en la moría y en todos los corazones!!".

Y agregó: "Esta foto me la sacó y me la acaba de pasar Buysan en una de las últimas visitas que hizo el gran Cacho de la Cruz al Canal y a Telemundo. Es para mí un recuerdo imborrable junto a uno de los grandes de la historia de la televisión".

Por otra parte, la periodista de canal 4, Viviana Ruggiero, expresó sus condolencias a la familia del histórico presentador.

"Se murió un ícono de la televisión uruguaya, que marcó y acompañó a tantas generaciones. A Maxi, toda su familia, amigos, y compañeros de Teledoce, un gran abrazo".

El comunicador Orlando Petinatti, recordó una de las populares canciones de Cacho Bochinche, programa que acompañó a niños durante años en la pantalla uruguaya.

"Decir cosas feas es asunto grave, antes de decirlas, boquita con llave" Un talentoso entretenedor de toda la familia. Quien divierte a niños y a grandes, trasciende en el tiempo. "Cuiden a los chicos" Cacho de la Cruz. QEPD".

Un talentoso entretenedor de toda la familia. Quien divierte a niños y a grandes, trasciende en el tiempo.

"Cuíden a los chicos"

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, expresó su tristeza enorme ante el fallecimiento de quien marcó un estilo de humor en la televisión uruguaya.

"Tristeza enorme ante la muerte de Cacho de la Cruz. Músico, showman y actor, inventó un estilo de humor en TV que tuvo momentos geniales. Un abrazo apretado a sus hijos y flia".

Su muerte se dio tras permanecer internado en CTI desde la semana pasada, por problemas de salud que afectaban su sistema respiratorio.

Con programas como Cacho Bochinche, El show del mediodía y La cantina de Chichita, se convirtió en un presentador referente para el público uruguayo.