La pobreza en Uruguay se ubicó en 10,1% en 2023, según los datos del Instituto Nacional de Estadística

De cada 1.000 personas, 101 de ellas no superaron en 2023 el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. “La magnitud de los movimientos de los indicadores anteriores entre el año 2023 y 2022 se encuentran dentro del margen de error. Por tanto, no se puede afirmar que haya habido cambios estadísticamente significativos en los indicadores”, agrega el INE.