INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

La pobreza se ubicó en el 17,7% en el primer semestre según datos del INE

El dato es cuatro décimas superior al promedio de 2024, aunque menor al registrado en igual periodo del año pasado.

asentamiento-pobreza-casas-inundadas-agua-pasajes.jpg

El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó los datos de pobreza e indigencia, medidas por el método del Ingreso. La cifra refleja la cantidad de personas que quedan por debajo del ingreso mínimo definido como Línea de Pobreza, el ingreso que cubre una canasta básica de alimentos y servicios.

A modo de ejemplo, para un hogar montevideano con tres personas, que paga alquiler, la Línea de Pobreza en el primer semestre se ubicó en 54.233 pesos mensuales de ingreso. Un hogar similar en el interior del país necesitaba superar los 42.055 pesos mensuales, que es la Línea de Pobreza definida para esa región y en esa condición.

Comparaciones

Junto con el dato del primer semestre, el INE también divulgó los datos semestrales del año pasado. Recorriendo la serie histórica, en el primer semestre de 2024 la pobreza alcanzaba al 18,2% de las personas del país, cifra que bajó al 16,3% en el segundo semestre de 2024. El dato divulgado hoy que corresponde el primer semestre de este año y marca una pobreza del 17,7%, superior a la del semestre previo pero inferior a la del mismo periodo del año anterior.

El informe del INE también incluye los datos de Indigencia, esto es el porcentaje de personas que no cubre una canasta básica alimentaria. La cifra se ubicó en el 1,8% para el primer semestre de este año, igual porcentaje que en el primer semestre del año pasado.

Temas de la nota

