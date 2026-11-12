Hombre de 87 años víctima de violenta rapiña por delincuentes que lo golpearon con un hierro en la cabeza

Un hombre de 87 años fue víctima de una violenta rapiña cuando caminaba por la calle cerca de su casa en la zona de Argerich y Vera, en Maroñas.

La víctima fue abordada por dos delincuentes armados y en moto. El conductor tenía un revólver y el acompañante llevaba un hierro con el que golpeó dos veces en la cabeza al anciano.

El hombre se resistió a la rapiña, pero igualmente le llevaron algunas de sus pertenencias, gritó en pedido de ayuda y fue auxiliado por los vecinos, que lo atendieron y llamaron a la Policía.

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La víctima sufrió dos cortes en la cabeza y fue trasladada hasta el Hospital Pasteur, donde se encuentra fuera de peligro.

Según narran los vecinos, los mismos delincuentes ya venían robando en esa zona y antes habían robado a dos personas, y luego rapiñaron a otras dos en Malvín Norte.

La Policía analiza los registros de las cámaras para dar con los delincuentes.